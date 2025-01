Тръмп след клетвата: Златният век на Америка започва точно сега (ВИДЕО)

„Златният век на Америка започва точно сега.“ Това бяха първите думи от речта на Доналд Тръмп, след като той положи клетва като 47-ият президент на САЩ.

"От този ден нататък страната ни ще процъфтява и отново ще бъде уважавана по целия свят. Ще бъдем обект на завист от всяка нация и няма да позволим повече да се възползват от нас. Нашият основен приоритет ще бъде да създадем нация, която е горда, просперираща и свободна. Америка скоро ще бъде по-голяма, по-силна и много по-изключителна от всякога", каза във встъпителната си реч Тръмп.

„Докато се събираме днес, нашето правителство е изправено пред криза на доверието. В продължение на много години радикална и корумпирана власт е извличала власт и богатство от нашите граждани“, каза Тръмп.

За границата с Мексико

Той посочи необходимостта от неограничен бюджет за опазването на границите на САЩ и обяви, че още днес ще подпише изпълнителна заповед за обявяване на национално извънредно положение на границата между САЩ и Мексико.

"Всяко незаконно влизане ще бъде незабавно спряно“, каза той, като добави, че правителството ще започне процеса на връщане на милиони „престъпни извънземни“ там, откъдето са дошли.

"First, I will declare a national emergency at our Southern border": Donald Trump in his first speech as the 47th President of the United States pic.twitter.com/wUhQO9kngX — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025

Той спомена и възстановяването на така наречената политика за оставане в Мексико и изпращане на повече войски и жива сила на границата. "Нека направим Америка отново велика", припомни Тръмп и своя основен лозунг.

Доналд Тръмп се закле в конституцията и вече официално е 47-ият президент на САЩ. Веднага след това гръмнаха топове в негова чест. Преди него се закле и вицепрезидентът му - Джей ди Ванс.

⚡️⚡️⚡️ BREAKING: Donald Trump has taken the oath of office and is officially inaugurated as the 47th President of the United States pic.twitter.com/vRNE178Wk2

Мексиканският залив и Панамският канал

„След малко време ще променим името на Мексиканския залив на Американския залив“, обяви Тръмп в първата си реч.

Trump: "We're going to change the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America!" pic.twitter.com/TA7jbNhHGF — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025

"Бяхме третирани много зле от този глупав подарък, който никога не трябваше да бъде направен. Китай управлява Панамския канал. И ние не го дадохме на Китай. Ние го дадохме на Панама. И си го връщаме“, каза Тръмп и получи бурни аплодисменти от присъстващите.

Trump said America will “take back” the Panama Canal pic.twitter.com/jeMnwJwmAA — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025

"Има само два пола"

Тази седмица ще сложа край на правителствената политика за социален инженеринг с расата и пола във всеки аспект на публичния и частния живот. Това каза 47-ият президент на САЩ Доналд Тръмп в речта си на инаугурацията. "Ще изградим общество, което е сляпо по отношение на цветовете и се основава на заслугите", допълни президентът пред събралото се множество в Конгреса на САЩ.

Той допълни, че официална правителствена политика занапред ще бъде съществуването само на 2 пола - мъжки и женски. „От днес нататък официалната политика на правителството на Съединените щати ще бъде, че има само два пола – мъжки и женски“, добави Тръмп.

Donald Trump: "There are only two genders: male and female." pic.twitter.com/rVKuE2Y1rO — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025

Извънредна енергийна ситуация

„Днес също ще обявя национална енергийна извънредна ситуация. Ще пробиваме. Америка отново ще бъде производствена нация. Ще наредя на всички членове на моя кабинет да мобилизират огромните правомощия, с които разполагат, за да победят рекордната инфлация и бързо да намалят разходите и цените. Ще бъдем отново богата нация и течното злато под краката ни ще ни помогне да го направим. Ние ще прекратим Green New Deal и ще отменим мандата за електрически превозни средства, спасявайки нашата автомобилна индустрия", посочи Тръмп в своята реч.

За стрелбата по него

Президентът заяви, че е спасен от Бога, за да направи Америка отново велика, визирайки опита за убийството му по време на предизборната кампания. Още: Светът през 2024 г.: Президентските избори в САЩ - атентатът срещу Тръмп и победата му

„Хората ме избраха, за да преобърна напълно и изцяло едно ужасно предателство и всички тези многобройни предателства, които се случиха, да върна на хората тяхната вяра, тяхното богатство, тяхната демокрация и тяхната истинска свобода“, подчерта той.

Космическите амбиции

„Ще преследваме нашата явна съдба към звездите, изстрелвайки американски астронавти, за да заселим звездите и планетата Марс“, заяви още Доналд Тръмп.

Припомняме, че амбицията на един от най-близките му съветници и бъдещ министър – милиардерът Илон Мъск, който е най-богатият човек на планетата, е заселването на Марс. Мъск е собственик на космическата компания SpaceX, която разработи изцяло новата космическа програма на САЩ. Изявлението му бе последвано от бурна радостна реакция от страна на Мъск.

Trump: “We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the Stars and Stripes on the planet Mars.”



Elon Musk's reaction at the end of the video is priceless. pic.twitter.com/tviX4Pleti — NEXTA (@nexta_tv) January 20, 2025