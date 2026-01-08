Тръмп увеличава ударно разходите за отбрана с пари от митата, сметките му обаче не излизат

Военният бюджет на САЩ за 2027 г. не трябва да бъде 1 трилион долара, а с 50% повече - 1,5 трлн. долара, обяви американският президент Доналд Тръмп. В профила си в Truth Social той написа, че до това решение се е стигнало след "дълги и трудни преговори със сенатори, конгресмени, министри и други политически представители". По думите му, Вашингтон може да си го позволи заради получените пари от митата - нещо, което преди неговия мандат изглеждало "немислимо".

"Реших, че в името на доброто на нашата страна, особено в тези много тревожни и опасни времена, военният ни бюджет за 2027 г. не трябва да бъде 1 трилион долара, а по-скоро 1,5 трилиона долара. Това ще ни позволи да изградим „Мечтаната армия“, на която отдавна имаме право, и - по-важното - ще ни запази В БЕЗОПАСНОСТ и СИГУРНОСТ, независимо от врага", написа Тръмп.

Митата донесли огромни приходи

И се похвали сам за тарифната си политика, като не пропусна за пореден път да атакува предшественика си Джо Байдън.

Снимка: Getty Images

"Ако не бяха огромните суми, генерирани от митата от други държави, много от които в миналото са „ограбвали“ Съединените щати на нива, невиждани досега, щях да остана на нивото от 1 трилион долара, но заради митата и огромните приходи, които те носят — суми, които в миналото биха били немислими (особено само преди една година по време на администрацията на Сънливия Джо Байдън, най-лошият президент в историята на нашата страна!) — ние сме в състояние лесно да достигнем нивото от 1,5 трилиона долара, като същевременно създаваме несравнима военна сила и да намаляваме дълга", добави републиканецът. Посочи още, че така САЩ ще могат да изпратят чекове за дивиденти на американците с „умерени доходи“.

За 2026 г. Конгресът одобри бюджет за отбрана на стойност 901 милиарда долара.

Всяко такова увеличение на военния бюджет би изисквало одобрение от Конгреса, което би могло да се окаже предизвикателство, въпреки че републиканците на Тръмп не проявяват особено желание да се противопоставят на плановете му за разходите. Те имат крехко мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите - т.е. горната и долната камара.

Тръмп вдигна акциите на отбранителните фирми, но получи критики

Само през последните няколко дни американските сили арестуваха венецуелския президент Николас Мадуро с акция в самата Венецуела и го свалиха от власт. Белият дом също така заяви, че Тръмп обсъжда варианти за придобиване на Гренландия, включително потенциалното използване на американската армия на острова, който е част от Кралство Дания. Републиканецът също така разположи американски войски, за да поддържат реда в редица градове в цялата страна. Заради това думите му за увеличаване на военния бюджет от догодина будят тревога.

Новината последва отделна публикация на Тръмп в Truth Social, в която той критикуваше компаниите за отбрана за това, че произвеждат оръжия твърде бавно. В нея той обеща да блокира изплащането на дивиденти или обратното изкупуване на акции от тези фирми, докато те не ускорят производството.

Снимка: Getty Images

Комитетът за отговорен федерален бюджет, който е независим мозъчен тръст, изчисли, че предложението на Тръмп ще струва 5 трилиона долара до 2035 г., като ще добави 5,8 трилиона долара към дълга на САЩ с лихвите. Само половината от разходите могат да бъдат покрити от сегашните мита, твърди организацията. А и Върховният съд може да постанови, че голяма част от тарифите са незаконни.

Двупартийният политически център оценява, че комбинираните тарифи ще донесат 288 милиарда долара през 2025 г., което е значително по-малко от собствените оценки на Тръмп, които в последните дни варират до около 600 милиарда долара.

Байрън Калън, анализатор по въпросите на отбраната в Capital Alpha Partners, заяви, че публикацията на Тръмп повдига въпроси за това къде ще бъдат насочени средствата и дали те изобщо могат да бъдат усвоени от сектора на отбраната. Той каза, че последният път, когато Министерството на отбраната на САЩ е отбелязало увеличение с повече от 50%, е бил през 1951 г. по време на Корейската война, като дори огромните скокове във военните разходи при Роналд Рейгън през 1981 и 1982 г. са възлизали на 25% и 20%.

В търговията след затварянето на пазара акциите на най-големите отбранителни компании се повишиха след новината. Инвеститорите заложиха, че скокът в разходите ще подкрепи печалбите, предаде Reuters. Lockheed Martin отчете ръст от 6,2%, General Dynamics - от 4,4%, а RTX - от 3,5%.

