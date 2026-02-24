Войната в Украйна:

Синът на убития режисьор Роб Райнер пледира невинен

24 февруари 2026, 10:14 часа 282 прочитания 0 коментара
Синът на американския режисьор Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер, които бяха намерени мъртви в дома си в Калифорния през декември 2025 г., пледира невинен по обвиненията в убийството на родителите си, предадоха световните осведомителни агенции. След две отлагания 32-годишният Ник Райнер, представляван от служебно назначен адвокат, се яви в съда в Лос Анджелис в понеделник, за да чуе двете обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства.

Снимка: Getty Images

Бившият защитник на Райнер, известният частен адвокат Алън Джаксън, трябваше да се оттегли от делото на предишното заседание, позовавайки се на причини извън неговия и на клиента му контрол, които етиката не му позволява да разкрие, припомня Асошиейтед прес. Следващото съдебно заседание е насрочено за края на април.

Ще получи ли смъртно наказание?

Прокуратурата повдигна обвинение срещу Ник Райнер за двойно убийство в средата на декември. Ако бъде признат за виновен, той може да получи доживотен затвор без право на помилване, и дори смъртно наказание, тъй като то не е официално отменено в щата Калифорния, който само наложи мораториум върху него през 2019 г.

Окръжният прокурор Нейтън Хочман каза пред съда, че неговата служба все още не е решила дали ще поиска смъртно наказание за Райнер. По думите на прокурора решението за подобно искане "преминава през много строг процес". "Ще разгледаме всички утежняващи и смекчаващи вината обстоятелства", каза Хочман.

Роб Райнер и съпругата му Мишел, снимка: Getty Images

Ник Райнер беше арестуван в Лос Анджелис, след като на 14 декември полицията откри телата на родителите му в дома им в квартал Брентуд в калифорнийския град. Синът в последно време е живял в къща за гости в имота на родителите си, съобщи вестник "Los Angeles Times", позовавайки се на приятели на семейството. Ник Райнер многократно е говорил публично в миналото за борбата си с наркотичната зависимост и психичните проблеми.

Роб Райнер, режисьор на хитови филми като "Когато Хари срещна Сали", "Мизъри" и "Доблестни мъже", беше на 78 години. Съпругата му Мишел, на 70 години, е работила като фотограф и филмов продуцент. Двойката, която беше женена от 1989 г., има три деца: Джейк, Ник и Роми. Режисьорът е осиновил и дъщерята на първата си съпруга, Пени Маршал, припомня БТА.

Яна Баярова
