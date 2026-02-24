Венецуела освободи още политически затворници

Още около 30 политически затворници бяха освободени от затвора "Родео 1" в покрайнините на Каракас, съгласно Закона за амнистията. Законът бе обнародван в четвъртък под натиска на САЩ след задържането на президента Николас Мадуро на 3 януари, съобщиха журналисти от Франс прес. Още: Венецуела освобождава политически затворници

Припомняме, че Венецуела одобри законопроект за амнистия, който може да доведе до освобождаването на политици, активисти, адвокати и много други, предаде Асошиейтед прес, цитирани от БТА. Агенцията отбелязва, че това може да се приеме като признание, че правителството е държало стотици хора в затвора по политически мотиви. Одобрението бележи рязък обрат за южноамериканската държава, чиито власти от десетилетия отричат ​​да държат политически затворници. Това е поредният обрат в политиката след зашеметяващото американско военно нападение миналия месец в столицата Каракас за залавяне на тогавашния президент Николас Мадуро.

"Свободни сме, свободни сме"

Снимка: Getty images

"Свободни сме, свободни сме!", викаха затворниците с обръснати глави и бели тениски, посрещнати от многобройните си близки, които от седмици лагеруваха пред затвора. Затворниците излизаха един по един, констатира АФП.

"Четиридесет и пет дни чаках освобождаването на сина ми и ето го с нас, благодаря! Не таим злоба към никого“, заяви Мануел Виейра Родригес, баща на Мануел Виейра Камачо. Синът му е част от делото за "кадетите" от армията, обвинени в заговор.

Неправителствената организация "Форо Пенал", специализирана в защитата на политически затворници, съобщи вчера, че общо 65 души са били освободени през последните три дни съгласно закона за амнистията, посочва АФП.

