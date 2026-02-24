Буря блокира полети и пътувания в САЩ

Силна буря в североизточната част на САЩ парализира въздушния транспорт и пътуванията, при което 8000 полета бяха отменени, а други забавени, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Бурята предизвика също снеговалежи в североизточната част на САЩ, при което бяха затворени пътища и бяха отменени учебни занятия. Днес се очаква да бъдат отменени около 7% от всички полети за разлика от вчера, когато бяха отменени 19%.
Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия.
Feb 23, 2026— Irene (@irene_makarenko) February 23, 2026
🚩Climate Awareness
🌨️Snowstorm in Plymouth. Wind speed up to 105 km/h, Massachusetts, #USA
🌨️Snowstorm in New York, USA
🌊Torrential flood in Pindal, Loja, #Ecuador
🌨️Strong blizzard and snowfall in Ust-Kamenogorsk, #Kazakhstan#Science #Weather #Mondaymorning pic.twitter.com/PYRLlQ6tml
Авиационната компания "Саутуест Еърлайнс" заяви, че от утре ще увеличи полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Компанията, базирана в Далас, Тексас трябваше да отмени 7% от полетите си вчера, което е по-малък процент в сравнение с този на нейни съперници.
Авиолинията "Джет Блу" е била най-засегната, като вчера тя е трябвало да отмени 80% от полетите си, сочат данни от сайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт Ауеър". "Джет Блу" посочи, че досега е трябвало да отмени общо 1600 полета.
Железопътната компания "Амтрак" също отмени пътуванията на десетки влакове на линията между Бостън и Ню Йорк и по други маршрути в североизточната част на страната.
Властите на няколко щата наредиха на шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи за по-продължителен период от време поради обилните снеговалежи.