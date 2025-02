Тръмп: Водя сериозни разговори с Путин за прекратяване на войната и за големи сделки

"Водя сериозни разговори с Путин, както за войната, така и за "големите сделки за икономическо развитие, които ще се осъществят между САЩ и Русия". Това заяви Доналд Тръмп в своята социална мрежа Truth Social.

"Днес президентът на Франция Еманюел Макрон се присъедини към мен в Овалния кабинет, за да говори пред участниците в срещата на върха на Г-7. Срещата беше свикана от губернатора на Канада Джъстин Трюдо, настоящ председател на Г-7, за да се отбележи третата годишнина от руско-украинската война - която никога нямаше да започне, ако аз бях президент. Всички изразиха целта си да видят края на войната, а аз подчертах значението на жизненоважната "Сделка за критичните минерали и редкоземните материали“ между САЩ и Украйна, която се надяваме да бъде подписана съвсем скоро!", пише в съобщението си Тръмп. Още: Светът съществува, за да бъде разделен: Тръмп и Путин споделят общ светоглед

"Тази сделка, която е "икономическо партньорство“, ще гарантира, че американският народ ще си възвърне десетките милиарди долари и военно оборудване, изпратени на Украйна, като същевременно ще помогне на украинската икономика да се развива, тъй като тази брутална и дивашка война е към своя край. В същото време водя сериозни разговори с руския президент Владимир Путин относно прекратяването на войната, както и относно големите сделки за икономическо развитие, които ще се осъществят между Съединените щати и Русия. Разговорите вървят много добре", завършва коментарът на американския президент.

