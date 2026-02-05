Мелания написала писмо на Путин за връщането на украински деца

В американските усилия да се намери решение за край на войната между Русия и Украйна се включи изненадваща фигура - първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Тя заяви днес, че поддържа връзка с екипа на руския президент Владимир Путин, тъй като прави опити да осигури връщането на повече украински деца от Русия, предаде Ройтерс.

"Работя по въпроса и сме в процес на действие", заяви Мелания пред журналисти в Белия дом. "Надявам се да постигнем успех много скоро", добави тя.

Пратила писмо на Путин

Мелания Тръмп не разкри подробности за разговорите между нейни представители и екипа на Путин.

Но говорител на Източното крило на Белия дом заяви, че Мелания е написала писмо до Путин, предадено му лично от съпруга ѝ - президента на САЩ Доналд Тръмп. Това се случило през август миналата година и засягало темата с отвлечените украински деца.

Екипът на първата дама открои свой успех, след като 15 деца бяха върнати в Украйна, откакто Мелания Тръмп започна своята кампания, включително 7 деца през декември, припомня БТА.

Източник: Getty Images

Казусът с отвлечените деца

Украинската страна обвинява Русия, че след нахлуването си през февруари 2022 г. е отвлякла най-малко 19 000 украински деца и ги е откарала на своя територия или в окупираните от нея райони без съгласието на семействата или настойниците им.

Русия многократно е отричала твърденията за отвличане на украински деца, като нейната официална позиция е, че руските сили са действали, за да ги предпазят от военните действия.

Украйна твърди, че разполага с данни за поне 20 000 украински деца и юноши, депортирани в Русия в нарушение на международното право от началото на инвазията, наредена от Путин през 2022 г. Именно това е едно от основанията, на които преди две години Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за арест на руския лидер.

"Това престъпление трябва да бъде щателно разследвано и отговорните да бъдат подведени под отговорност", коментира външният министър на страната Андрий Сибиха. "Справедливият и траен мир изисква завръщането на всички тези украински деца у дома", допълни той.