Между надеждата и страха: Какво се случва във Венецуела месец след свалянето на Мадуро

Един месец след като САЩ извършиха атака във Венецуела с цел залавяне на президента ѝ, хората в южноамериканската страна остават разкъсани между несигурността и очакванията за промяна, пише CNN.

Някои смятат, че отстраняването на лидера Николас Мадуро е лъч надежда за възстановяване на институциите и гарантиране на правата на гражданите. Други се питат дали тази нова фаза, която САЩ и правителството на изпълняващия длъжността президент Делси Родригес наричат ​​"преход", ще доведе до демокрация или всичко ще остане посторому.

Дните след нападението над резиденцията на Мадуро са се усещали протяжни и трудни, коментира жена, видяла експлозиите. Тя е биоаналитик и живее в източен Каракас. Казва, че все още се възстановява от преживяното. Не излиза през нощта и страда от тревожност, особено ако чуе фойерверки или силни шумове. Тя следи внимателно ситуацията в страната и чака да види дали е възможна фундаментална промяна.

Първи седмици, първи действия

Според министъра на вътрешните работи Диосдадо Кабело, най-малко 100 души са загинали и 100 са ранени при операцията на САЩ, която завърши с ареста на Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Делси Родригес, тогавашният вицепрезидент, пое ролята на изпълняващ длъжността президент, след като Върховният съд обяви залавянето на Мадуро за принудително отсъствие – безпрецедентна ситуация, която не е дефинирана във венецуелската конституция. От тогава Родригес настоява, че страната преживява нов политически момент и вече е направила няколко промени в кабинета и в Националните въоръжени сили на Боливарианците. Според експерти Родригес е направил поне 28 значими промени във въоръжените сили.

Но месец след залавянето на Мадуро, макар някои да виждат причина за оптимизъм по отношение на икономиката и освобождаването на политически затворници, страната остава на несигурен път.

Между оптимизма и скептицизма

В Каракас настроенията се колебаят между скептицизъм и оптимизъм. Цената на месото и пилешкото е паднала, а цените на недвижимите имоти са се повишили с 22%, твърди икономистът Асдрубал Оливерос. Авиокомпаниите започват да се завръщат във Венецуела, включително American Airlines. Страната обаче остава в списъка на държавите с частични визови ограничения, а депортирането на венецуелци продължава да бъде във фокуса на администрацията на Тръмп.

Посолството на САЩ в Каракас възобнови дейността си с Лаура Догу като временно управляващ, а Венецуела назначи дипломата Феликс Пласенсия за свой представител във Вашингтон. Догу ясно заяви в социалните медии, че срещата ѝ с Делси Родригес и брат ѝ - председателят на Националното събрание Хорхе Родригес, е имала за цел да потвърди три приоритета, очертани от държавния секретар на САЩ Марко Рубио - стабилизация, икономическо възстановяване и преход. Венецуелският външен министър Иван Хил заяви, че тази стъпка бележи началото на нова ера, в която Венецуела е ангажирана със спазването на международното право.

Някои политици, като например опозиционните фигури Андрес Веласкес и Делса Солорсано, излязоха от убежищата си сега, след като Венецуела вече не се управлява от Мадуро, но същевременно остават предпазливи. Това важи и за гражданите, които са критични към властта.

Карлос Нунес, администратор, остава обнадежден и вярва, че освобождаването на политическите затворници може да създаде прецедент в страната. Той е на мнение, че много правни, икономически и социални въпроси все още трябва да бъдат решени, но освобождаванията представляват важна стъпка напред към промяната.

Междувременно, графичният дизайнер Джесика Диас смята, че нещата вървят добре и не вярва, че е необходима промяна. "Надявам се президентът и съпругата му да се завърнат", казва тя.

Друг гражданин твърди, че остава бдителен, защото въпреки приказките за промяна, страхът продължава. "Дори спазващите закона граждани могат да бъдат спрени на улицата по всяко време за претърсване или разпит", казва той.

Източник: Getty Images

В очакване на прехода

Бениньо Аларкон, венецуелски политически експерт, който е изучавал политическите преходи по света, казва, че "преходът все още не е започнал" месец след напускането на Мадуро. Той смята, че дори показанията на Рубио пред Конгреса миналата седмица, в които държавният секретар заяви, че САЩ са готови да помогнат за надзора на прехода на Венецуела от престъпна държава към отговорен партньор, предполагат, че това е подготвителна фаза.

По време на форум за венецуелския преход, проведен в Каракас на 29 януари, Аларкон определи настоящата ситуация като безпрецедентен, принудителен и несигурен процес.

Той каза, че истинският преход изисква 3 елемента, които в момента липсват - ново, ефективно правителство, институционална промяна в правилата и децентрализиране на контрола върху силите за сигурност. Той заключи, че все още не е възможно да се каже, че Венецуела е в преход, и добави, че тези, които искат демокрация, се надяват на напредък в тази посока.

Според Аларкон управляващите нямат особено желание за провеждане на избори в близко бъдеще, защото знаят, че това няма да им е от полза. Ето защо възнамеряват да ги отложат колкото е възможно повече. Той също така смята, че Делси Родригес, в ролята си на изпълняващ длъжността президент, се стреми да удължи конституционните срокове за неопределено време, за да остане на власт, с подкрепата на съдебната система.

"Ще зависи от резултатите от социологическите проучвания. Ако видят шанс да спечелят, ще свикат избори. Ако не, ще ги отложат. Те възнамеряват да спечелят време и да запазят властта", смята Аларкон, добавяйки, че външният натиск от страна на САЩ е ключов, но недостатъчен. "Вашингтон може да предложи стимули, но легитимността идва само от венецуелския народ чрез неговия вот. Обществото трябва да иска демокрация", заяви той.

Пълно освобождаване на политическите затворници

Хуан Карлос Апиц, декан на Факултета по правни и политически науки в Централния университет на Венецуела, смята, че настоящият момент не е нито пълен преход, нито продължение на сегашния режим, а по-скоро момент за гражданите, които трябва да установят демокрацията, като зачитат конституцията и резултатите от изборите на 28 юли 2024 г.

Опозицията твърди, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес е спечелил и че разполага с протоколите от преброяването, за да го докаже. Националният изборен съвет настоява, че Мадуро е победител, но отказва да публикува протоколите.

Според Апиц "първата стъпка към демокрация във Венецуела е пълното и безусловно освобождаване на всички политически затворници". Той смята, че в това отношение обикновените посещения в затворите са неприемливи, докато семействата продължават да чакат. Той твърди, че репресивният апарат не е разрушен и че все още не са настъпили съществени промени.