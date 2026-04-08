САЩ и Иран ще преговарят в Пакистан на 10 април: Кой за какво настоява?

САЩ приеха пакистанското предложение за провеждане на преговори с Иран в Исламабад, планирани за петък, 10 април. Поканата е на премиера Шехбаз Шариф, чиято страна беше основен посредник за сключването на двуседмично прекратяване на огъня в нощта на 7 срещу 8 април българско време. "Сърдечно посрещам този мъдър жест и изразявам най-дълбока благодарност към ръководството на двете държави и каня техните делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за да продължат преговорите за окончателно споразумение, което да уреди всички спорове", написа пакистанският премиер.

"Искрено се надяваме „Преговорите в Исламабад“ да успеят да постигнат устойчив мир и желаем да споделим още добри новини през следващите дни!", добави той.

Джей Ди Ванс отива в Исламабад

Очаква се в преговорите от страна на САЩ да участват вицепрезидентът Джей Ди Ванс, специалният пратеник Стив Уиткоф и другият пратеник, който е зет на Тръмп - Джаред Къшнър.

Иранската делегация на преговорите в Исламабад ще бъде оглавена от Мохамед Багер Галибаф, който е председател на иранския парламент. Той се счита за представител на консервативните кръгове и има преки връзки с най-висшите нива на вземане на решения в Техеран. Очаква се в делегацията да бъде и външният министър Абас Арагчи, както и членове на Върховния съвет за национална сигурност.

За какво ще преговарят САЩ и Иран?

САЩ разглеждат „плана от 10 точки“ на Иран като база за преговори, въпреки че Белият дом подчертава, че окончателно споразумение тепърва ще се договаря през следващите 14 дни. Техеран вече представи своя план, който изисква запазване на обогатяването на уран, контрол над Ормузкия проток, изтегляне на американските войски от Близкия изток, отмяна на санкциите и размразяване на активите на Иран.

Що се отнася до урана, който изглежда като "червена линия" за САЩ заради възможността за обогатяването му до степен, която да го превърне в ядрена бомба, във версията на фарси на иранската мирна рамка пише, че обогатяването на уран остава непокътнато. Само че във версията на проектопредложението, която е на английски език, това отсъства.

Съединените щати имат свой собствен списък с искания. Тяхната рамка от 15 точки цели цялостно преструктуриране на ядрената и военната мощ на Иран. А именно:

Иран трябва да разпусне съществуващите си ядрени способности и съоръженията в Натанз, Исфахан и Фордо.

Пълна забрана на обогатяването на уран на иранска територия. Иран трябва да предаде всичките си запаси от обогатен уран на МААЕ (Международната агенция за атомна енергия).

Официален ангажимент никога Иран да не разработва ядрени оръжия.

Осигуряване на пълна прозрачност и неограничен достъп на международните инспектори до всички обекти.

Строги ограничения върху обсега и количеството на балистичните ракети.

Иран трябва да спре финансирането и въоръжаването на прокси групи като "Хизбула" и "Хамас".

Условие за „пълно, незабавно и безопасно“ отваряне на Ормузкия проток като международна зона под международен надзор.

САЩ предлагат в замяна:

Пълно вдигане на международните икономически санкции при спазване на условията.

Американска помощ за развитие на мирна ядрена енергетика (например в АЕЦ „Бушер“).

Премахване на заплахата за автоматично връщане на санкциите на ООН, ако бъде постигнато трайно споразумение.

Въпреки значителните щети, нанесени на Иран, САЩ не постигнаха нито смяна на режима, нито спиране на ядрената програма, нито контрол над Ормузкия проток. Въпреки това те спират операция "Епична ярост" поне временно и са готови да обсъдят споразумение при условия, предложени от Иран.

Ормузкият проток ще бъде основна тема. Сега всичко зависи от преговорите – или страните ще се срещнат някъде по средата, или това е просто пауза преди нова фаза на войната.

