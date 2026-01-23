Лайфстайл:

Тръмп заведе дело срещу най-влиятелната банка в САЩ за 5 млрд. долара

23 януари 2026, 11:09 часа 273 прочитания 0 коментара
Тръмп заведе дело срещу най-влиятелната банка в САЩ за 5 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подал иск срещу най-голямата американска банка JPMorgan и нейния главен изпълнителен директор Джейми Даймън. Тръмп е направил това от борда на самолета Air Force One, по време на полета си от Световния икономически форум в Давос до Вашингтон. Искът му е за 5 милиарда долара обезщетение заради политически мотивирано закриване на банкови сметки. 

В иска, заведен в съда на щата Флорида, Тръмп обвинява банката, че е закрила както негови лични сметки, така и сметки, свързани с хотелския му бизнес, от което са пострадали той самият и бизнес компаниите му. Тръмп твърди, че целта е била да се прокара конкретна политическа програма.  

Снимка: Getty Images

Тръмп също така обвини Джейми Даймън, че е създал "черен списък", за да предупреди и други банки да не правят бизнес с Trump Organization и семейството на президента. Доналд Тръмп твърди, че банката дори е нарушила собствените си вътрешни правила, за да "яхне политическата вълна".

Още: Тръмп не е много притеснен, че Путин иска да ползва 1 млрд. долара замразени руски пари за Съвета за мир

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От JPMorgan реагираха бързо като в свое изявление банката заявява, че съжалява за иска на президента, но го счита за неоснователен, пише Bild. Банката твърди, че закриването на сметките не е мотивирано от политически или религиозни причини, а че подобни решения се основават на правни рискове или регулаторни изисквания.

Тръмп промени решението си, не иска Канада в Съвета за мир

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп банка съдебен иск съд съдебно дело
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес