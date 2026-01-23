Тръмп заведе дело срещу най-влиятелната банка в САЩ за 5 млрд. долара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подал иск срещу най-голямата американска банка JPMorgan и нейния главен изпълнителен директор Джейми Даймън. Тръмп е направил това от борда на самолета Air Force One, по време на полета си от Световния икономически форум в Давос до Вашингтон. Искът му е за 5 милиарда долара обезщетение заради политически мотивирано закриване на банкови сметки.

В иска, заведен в съда на щата Флорида, Тръмп обвинява банката, че е закрила както негови лични сметки, така и сметки, свързани с хотелския му бизнес, от което са пострадали той самият и бизнес компаниите му. Тръмп твърди, че целта е била да се прокара конкретна политическа програма.

Тръмп също така обвини Джейми Даймън, че е създал "черен списък", за да предупреди и други банки да не правят бизнес с Trump Organization и семейството на президента. Доналд Тръмп твърди, че банката дори е нарушила собствените си вътрешни правила, за да "яхне политическата вълна".

От JPMorgan реагираха бързо като в свое изявление банката заявява, че съжалява за иска на президента, но го счита за неоснователен, пише Bild. Банката твърди, че закриването на сметките не е мотивирано от политически или религиозни причини, а че подобни решения се основават на правни рискове или регулаторни изисквания.

