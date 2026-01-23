Тръмп не е много притеснен, че Путин иска да ползва 1 млрд. долара замразени руски пари за Съвета за мир

Не знам съвсем – така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос относно думите на руския диктатор Владимир Путин с каква вноска би влязла евентуално Руската федерация в поредната инициатива на Тръмп, т. нар. Съвет за мир (уж за Газа). Путин говори в смисъл, че 1 млрд. долара – такава е сумата да станеш постоянен член на новосформираща се организация – можело да дойдат от замразени руски активи.

След като журналисти попитаха Тръмп по темата, той реагира в стил: "А, така ли". И продължи, без да отговори какво би станало, ако има опит да се ползват замразени заради войната в Украйна руски активи, за да може точно подпалилата най-голямата война в Европа след Втората световна война Путинова Русия да стане част от поредната политическа измишльотина на Тръмп: "Ако Путин ползва свои пари, няма проблем. Той (а не Русия като държава – лично той, също показателен подбор на думи) ще се присъедини към Съвета за мир и ще допринесе с 1 млрд. долара. Ако използва свои пари, ще е чудесно".

Reporter: Putin has said that he may use frozen Russian assets to pay for his entry to the Board of Peace. Were you inclined to let him do that?



Trump: I don’t know about that. I mean, I’ve heard that a little. Who said that?



Reporter: Putin.



Trump: It’s very interesting. But… pic.twitter.com/olk1Q4xFX9 — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026

Междувременно, президентът на ЕС Антониу Коща официално заяви, че Европейският съюз има сериозни притеснения какъв точно ще е уставът на този "мирен съвет" и дали е съвместим с Хартата на ООН - и това след среща в рамките на ЕС. ЕС е готов да работи за мир в Газа, каза обаче той.