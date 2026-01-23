Войната в Украйна:

Тръмп не е много притеснен, че Путин иска да ползва 1 млрд. долара замразени руски пари за Съвета за мир

23 януари 2026, 07:07 часа 176 прочитания 0 коментара
Тръмп не е много притеснен, че Путин иска да ползва 1 млрд. долара замразени руски пари за Съвета за мир

Не знам съвсем – така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос относно думите на руския диктатор Владимир Путин с каква вноска би влязла евентуално Руската федерация в поредната инициатива на Тръмп, т. нар. Съвет за мир (уж за Газа). Путин говори в смисъл, че 1 млрд. долара – такава е сумата да станеш постоянен член на новосформираща се организация – можело да дойдат от замразени руски активи.

След като журналисти попитаха Тръмп по темата, той реагира в стил: "А, така ли". И продължи, без да отговори какво би станало, ако има опит да се ползват замразени заради войната в Украйна руски активи, за да може точно подпалилата най-голямата война в Европа след Втората световна война Путинова Русия да стане част от поредната политическа измишльотина на Тръмп: "Ако Путин ползва свои пари, няма проблем. Той (а не Русия като държава – лично той, също показателен подбор на думи) ще се присъедини към Съвета за мир и ще допринесе с 1 млрд. долара. Ако използва свои пари, ще е чудесно".

Още: Колко струва постоянното ни членство в Съвета за мир на Тръмп: Сумата е внушителна

Междувременно, президентът на ЕС Антониу Коща официално заяви, че Европейският съюз има сериозни притеснения какъв точно ще е уставът на този "мирен съвет" и дали е съвместим с Хартата на ООН - и това след среща в рамките на ЕС. ЕС е готов да работи за мир в Газа, каза обаче той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин замразени руски активи Съвет за мир
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес