Търсенето на хапчета за аборт в САЩ се е увеличило 17 пъти след победата на Тръмп

Търсенето на хапчета за аборт в САЩ се е увеличило неколкократно след победата на Доналд Тръмп на президентските избори преди седмица. Причината - несигурността заради постоянно променящата се позиция на републиканеца по политиката за абортите.

Aid Access - един от най-големите доставчици на хапчета за аборт - съобщи, че е получил 10 000 заявки за медикаментите в 24-те часа след обявяването на изборните резултати. Това е около 17 пъти повече от 600-те заявки, които организацията обикновено получава за един ден.

„Предварително подсигуряване“

Just the Pill - организация с нестопанска цел, която предписва медикаменти за аборт чрез телемедицина - заяви, че 22 от 125-те ѝ поръчки от сряда до петък са били от жени, които не са бременни. Обикновено е рядкост някой да поиска такъв вид „предварително подсигуряване“, казва временният изпълнителен директор на групата Джули Амаон пред The Washington Post.

А организацията „План С“, която предоставя информация за достъпа до хапчета за аборт, съобщи, че в сряда е отчела 82 200 посетители на уебсайта си. За справка - те са били в диапазона 4000-4500 дневно преди изборите.

Организациите и компаниите, занимаващи се с репродуктивно здраве, също заявиха, че търсенето на хапчета за спешна контрацепция и дълготраен контрол на раждаемостта (като вътрематочни устройства при жените и вазектомия при мъжете) се е увеличило. Те не предоставят конкретни данни.

Позициите на Тръмп за абортите се променят постоянно

Каролин Ливит, говорителка на преходния екип на Тръмп, заяви: „Президентът Тръмп отдавна е последователен в подкрепата на правата на щатите да вземат решения относно абортите“.

Републиканецът неведнъж е променял позициите си по отношение на абортите, наричайки себе си „президентът, който най-много подкрепя живота в историята“, но обещавайки да наложи вето на федералната забрана на процедурата. През първия си мандат той номинира трима съдии от Върховния съд, което отвори вратата на съда да отмени конституционното право на аборт.

Междувременно лекари, които са против абортите, заведоха съдебни дела, за да ограничат достъпа до мифепристон - едно от двете лекарства, приемани през определен интервал от време, за предизвикване на аборт, пише The Washington Post.

А някои крайнодесни консерватори неправилно свързват спешната контрацепция и вътрематочните средства с абортите.

