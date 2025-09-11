Умишлено: Кола се вряза в детска градина в Канада

Войната в Украйна:

11 септември 2025, 09:20 часа 324 прочитания 0 коментара
Малко дете загина, след като SUV се вряза през прозореца на детска градина северно от Торонто малко преди часа за взимане на децата в сряда (местно време), предаде Асошиейтед прес.  Регионалната полиция на Йорк съобщи, че починалото дете е било на година и пет месеца. Шест други деца на възраст от 18 месеца до 3 години са били ранени при катастрофата. Едно от тях е в критично състояние.

Умишлено деяние

Полицията съобщи на пресконференция, че са ранени и трима служители на детската градина в Ричмънд Хил, Онтарио. Властите съобщиха, че е арестуван шофьор на 70 години. Полицията не смята, че става въпрос за умишлено деяние. По време на инцидента в сградата са се намирали 96 деца, предаде БТА.

Стрелба в Денвър

По-рано бе съобщено за пореден случай на стрелба в училище в САЩ. Инцидентът се е случил в Денвър, щата Колорадо, когато момче стреляло с пистолет в гимназия в предградие на Денвър, щата Колорадо, ранявайки двама тийнейджъри преди да се самонарани, съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Сигнал за стрелбата е получен около 12:30 ч. (местно време) в гимназия „Евъргрийн” в Евъргрийн, щата Колорадо, на около 30 мили западно от Денвър.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
