Балната зала в Белия дом праща Тръмп на съд

Водеща организация за съхраняване на историята на САЩ заведе дело с искане за прекратяване на изграждането на бална зала в Белия дом, наредено от президента Доналд Тръмп, като посочи, че проектът нарушава федералния закон, предаде ДПА, цитирана от БТА. Само руини са останали от старото Източно крило на Белия дом, където багери работят ежедневно, за да освободят място за балната зала.

Националният тръст за съхраняване на историята заяви, че е завел дело в окръжен съд на САЩ, като определи строителните дейности като незаконни.

Обвиненията

Организацията, създадена от Конгреса през 1949 г., за да насърчава общественото участие в съхраняването на обекти с национална значимост, заяви, че администрацията на Тръмп не се е съобразила със законово изискуемите процедури, включително с изискването за обществено обсъждане.

"Белият дом безспорно е най-емблематичната сграда в нашата страна и световно разпознаваем символ на нашите американски идеали", заяви в изявление председателят на Националния тръст Карол Куилен.

В исковата молба републиканският президент е обвинен, че е наредил разрушаването на Източното крило, за да изгради бална зала с площ от 8000 кв. м, без да поиска одобрение от Конгреса или да получи оценка и разрешение от съответните федерални комисии.

"В рамките на дни Източното крило и неговата колонада – чиято първа версия е била изградена на това място по време на президентството на Томас Джеферсън – бяха напълно унищожени", се посочва в иска.

Тръмп е започнал разрушаването по време на спирането на работата на правителството през октомври, когато голяма част от федералните агенции във Вашингтон бяха затворени.

Очаква се изпълнението на проекта за балната зала да струва около 300 млн. долара. Помещението трябва да побира около 1000 гости. Завършването на балната зала е планирано преди края на мандата на Тръмп през януари 2029 г.