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Ураганът "Лала" връхлетя Хавай, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

17 август 2026, 6:11 часа 435 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ураганът "Лала" връхлетя Хавай, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

Ураганът "Лала" достигна Хавай, преди да се превърне в тропическа буря, като остави над 200 000 потребители без ток. Щатските служители получиха съобщения за най-малко 100 повредени домове, заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн. "Лала" засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения, определени от представители на местните власти като "невиждани досега".

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Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа.

Всички летища в щата отново са отворени, но служители посъветваха пътуващите да проверят с авиокомпаниите си за актуализации.

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Максималната постоянна скорост на вятъра е достигнала 120 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ. По-рано наблюдателен пункт близо до Саут Пойнт е регистрирал постоянен вятър със скорост 66 км/ч и пориви до 102 км/ч. Националната метеорологична служба предупреди и за опасно високи вълни и риск от локални наводнения.

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Електричество ураган наводнения Хавай без ток
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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