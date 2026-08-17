Ураганът "Лала" връхлетя Хавай, стотици хиляди са без ток (ВИДЕО)

Ураганът "Лала" достигна Хавай, преди да се превърне в тропическа буря, като остави над 200 000 потребители без ток. Щатските служители получиха съобщения за най-малко 100 повредени домове, заяви губернаторът на Хавай Джош Грийн. "Лала" засегна южните райони на Хавай с внезапни наводнения, определени от представители на местните власти като "невиждани досега".
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One person is dead. Nearly 70% of the Big Island just lost power. And the storm hasn’t even reached Oahu yet.— Ezequiel Aguilar (@EzequielAguilar) August 16, 2026
Hurricane Lala made landfall as a Category 1 — the first hurricane to hit Hawaii since 1992, the first direct hit the Big Island has ever recorded.
Mamalahoa HWY shown… pic.twitter.com/ruZzT39FYe
Щатските служители също така призоваха местните да останат по домовете си, след като беше съобщено за поне един загинал при автомобилна катастрофа.
Всички летища в щата отново са отворени, но служители посъветваха пътуващите да проверят с авиокомпаниите си за актуализации.
Multiple bridges have been washed away along Highway 11 near Pahala, Hawaii. Roadway has been eroded also as crews are working to clear the way.@AaronRigsbyOSC @MyRadarWX #Pahala #Hawaii #Flooding #Hurricane #LaLa pic.twitter.com/6fz1mYgpz5— Jordan Hall (@JordanHallWX) August 16, 2026
Максималната постоянна скорост на вятъра е достигнала 120 км/ч, съобщи Националният център за ураганите на САЩ. По-рано наблюдателен пункт близо до Саут Пойнт е регистрирал постоянен вятър със скорост 66 км/ч и пориви до 102 км/ч. Националната метеорологична служба предупреди и за опасно високи вълни и риск от локални наводнения.