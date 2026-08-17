Неудобен за Русия: От автобиографията на папа Франциск изчезнаха думите за ЛГБТ хората

Няколко пасажа в руското издание на автобиографията на папа Франциск "Надежда", публикувана през 2026 г. от издателство "Алпина", се оказаха цензурирани. Същите пасажи са премахнати и от електронната версия на книгата. На това обърнаха внимание от обществената група "Християни срещу войната", съобщава DW. В печатното издание изказвания на Франциск, че хомосексуалността не е престъпление и че хората с хомосексуална ориентация и транссексуалните също са добре дошли в църквата, се оказаха заличени с плътни черни линии.

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Транссексуалните хора могат да бъдат кръщавани и да стават кръстници при същите условия като останалите вярващи – тази фраза на папата също е била цензурирана. Заличен е бил и пасаж, в който се посочва, че Ватиканът позволява благославянето на еднополови съюзи.

В публикацията се отбелязва, че след като през 2022 г. Русия прие закон, забраняващ "ЛГБТ пропагандата", определени издания започнаха да бъдат изтегляни от продажба, а от някои книги бяха премахнати цели пасажи или заличени с черни линии. Според изчисленията на The Insider през последните четири години от продажба са изчезнали около 600 заглавия.

In the Russian Edition of Pope Francis's Autobiography, His Words in Defense of LGBT People Were Blacked Out



The blacked-out passage in Pope Francis's book Hope, published by Alpina, was brought to light by Belarusian theologian Natalya Vasilevich:



💬Openness to reception, and… pic.twitter.com/gSCHYx6udf — Sota News (@sotanews) August 16, 2026