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Неудобен за Русия: От автобиографията на папа Франциск изчезнаха думите за ЛГБТ хората

17 август 2026, 6:42 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Неудобен за Русия: От автобиографията на папа Франциск изчезнаха думите за ЛГБТ хората

Няколко пасажа в руското издание на автобиографията на папа Франциск "Надежда", публикувана през 2026 г. от издателство "Алпина", се оказаха цензурирани. Същите пасажи са премахнати и от електронната версия на книгата. На това обърнаха внимание от обществената група "Християни срещу войната", съобщава DW. В печатното издание изказвания на Франциск, че хомосексуалността не е престъпление и че хората с хомосексуална ориентация и транссексуалните също са добре дошли в църквата, се оказаха заличени с плътни черни линии.

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Транссексуалните хора могат да бъдат кръщавани и да стават кръстници при същите условия като останалите вярващи – тази фраза на папата също е била цензурирана. Заличен е бил и пасаж, в който се посочва, че Ватиканът позволява благославянето на еднополови съюзи.

В публикацията се отбелязва, че след като през 2022 г. Русия прие закон, забраняващ "ЛГБТ пропагандата", определени издания започнаха да бъдат изтегляни от продажба, а от някои книги бяха премахнати цели пасажи или заличени с черни линии. Според изчисленията на The Insider през последните четири години от продажба са изчезнали около 600 заглавия.

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Русия цензура автобиография Папа Франциск ЛГБТИ общност
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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