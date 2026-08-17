Тръмп с нови обвинения към BBC: Този път заради семейството му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи обвинение към BBC за тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело. Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връчат на Доналд Тръмп-младши, Иванка Тръмп и Джаред Къшнър, зет на президента, съдебни заповеди. Те биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването "Панорама". Още: BBC призна грешката си и се извини на Тръмп

Грешка в преценката

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Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от "Дейли телеграф", че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания". "BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност", изтъкна говорителят.

Миналата година медията се извини на Тръмп за "грешка в преценката" относно излъчения документалния филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента.

Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата "марка, имоти и бизнес" са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата "без съмнение имат лични познания" за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп зад речта му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на САЩ са забранили достъпа до членове на най-близкия семеен кръг на президента.

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