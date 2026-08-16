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Ураганът „Лала“ връхлетя Хаваите

16 август 2026, 11:27 часа 558 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ураганът „Лала“ връхлетя Хаваите

Ураганът „Лала“ връхлетя в събота Големия остров на Хаваите с проливни дъждове и ветрове със скорост до 120 км/ч. Властите предупредиха за опасност от тежки наводнения и свлачища.

„Лала“ достигна първа категория по скалата „Сафир-Симпсън“, а за Големия остров беше издадено предупреждение за ураган. На останалите основни острови е в сила предупреждение за тропическа буря.

Очаква се на Големия остров да паднат между 25 и 50 сантиметра дъжд, а на места количеството може да достигне 63 сантиметра. Метеоролозите предупреждават за животозастрашаващи наводнения, особено в планинските райони, както и за свлачища и опасни морски течения.

Над 20 000 потребители останаха без електричество в събота. Очакват се и бурни вълни с височина до около метър, като опасните условия по крайбрежието може да продължат и на 16 август.

Губернаторът Джош Грийн обяви извънредно положение, за да бъдат осигурени необходимите ресурси за справяне с последствията и защита на инфраструктурата.

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Ураганът се разразява на фона на мощно явление "Ел Ниньо" в Тихия океан. Според американските метеоролози настоящото "Ел Ниньо" може да се окаже едно от най-силните от 1950 г. насам. То обикновено засилва ураганната активност в Тихия океан и може да допринесе за по-интензивни екстремни валежи, предава БГНЕС. 

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ураган Хаваите
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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