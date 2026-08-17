Въздушни битки в стил "Бързи и яростни": Netflix Индия пусна грандиозен сериал (ВИДЕО)

Netflix Индия пусна най-мащабната си местна продукция – сериал на стойност 24 млн. долара, посветен на военновъздушната операция по време на Каргилската война от 1999 г., известна като операция "Сафед Сагар". Изтребителите сякаш се плъзгат странично през долините, подобно на автомобилите от филмовата поредица "Бързи и яростни".
В работата по сериала са участвали 1200 специалисти по визуални ефекти.
Проектът е реализиран с "безпрецедентен" достъп до базите на Индийските военновъздушни сили и включва снимки на височина от около 4800 метра.
Netflix India dropped its biggest local production ever — a $24 million series about the 1999 Kargil War air campaign called Operation Safed Sagar.— Clash Report (@clashreport) August 16, 2026
The fighter jets appear to drift sideways through valleys like Fast & Furious cars.
1,200 VFX artists worked on the show.…