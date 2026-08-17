Войната в Иран::

Въздушни битки в стил "Бързи и яростни": Netflix Индия пусна грандиозен сериал (ВИДЕО)

17 август 2026, 6:22 часа 208 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въздушни битки в стил "Бързи и яростни": Netflix Индия пусна грандиозен сериал (ВИДЕО)

Netflix Индия пусна най-мащабната си местна продукция – сериал на стойност 24 млн. долара, посветен на военновъздушната операция по време на Каргилската война от 1999 г., известна като операция "Сафед Сагар". Изтребителите сякаш се плъзгат странично през долините, подобно на автомобилите от филмовата поредица "Бързи и яростни".

В работата по сериала са участвали 1200 специалисти по визуални ефекти.

Проектът е реализиран с "безпрецедентен" достъп до базите на Индийските военновъздушни сили и включва снимки на височина от около 4800 метра.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Индия сериал Netflix
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Кино
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес