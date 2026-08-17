Заради Иран: Тръмп с военен удар по Южна Корея. Американски генерал призна за огромна слабост с дроновете (ВИДЕО)

Пореден удар що се отнася до дългогодишните си съюзници нанесе американският президент Доналд Тръмп. Този път от него пострада Южна Корея. Тръмп обяви в профила си в Truth Social, че е инструктирал Пентагона "значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея".

Какво е скандалното в публикацията на Тръмп - че той всъщност изнудва Сеул да се включи в непремерената му война срещу Иран, която явно САЩ не могат да приключат така, както искат. "Макар и донякъде несвързано (?), наскоро попитах президента на Южна Корея дали би искал да се присъедини към нас в денуклеаризацията на Ислямска република Иран и той каза: "Не, благодаря!".

Същевременно Тръмп казва за ученията следното: "Тези учения са не само скъпи, но и изпращат напълно неуместен и враждебен сигнал към страна, която, докато бях президент, е действала без заплаха и с уважение", като има предвид Северна Корея под действащата без запалха държава. Тръмп напомня трите си срещи със севернокорейския лидер Ким Чен Ун в първия си мандат като президент на САЩ - те бяха направени с цел Северна Корея да преосмисли ядрената си програма, но не се случи нищо съществено. "Затова, въз основа на факта, че е твърде късно това да се отмени, инструктирах министъра на войната Пийт Хегсет значително да намали съвместните военни учения", допълни американският президент.

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Trump:



Based on my very good relationship with Kim Jong Un, of North Korea, I am not happy with the fact that the United States has, long ago, agreed to participate in Joint Military Exercises with South Korea.



These exercises are not only costly, with much of these costs paid… pic.twitter.com/uuW0c3Narh — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

Годишните съвместни военни учения "Щит на свободата Улчи" са планирани да се проведат от днес до 27 август. 11-дневните учения с участието на 18 000 южнокорейски войници целяха засилването на готовността срещу севернокорейски заплахи. Министерството на външните работи на Северна Корея нарече американско-южнокорейското учение "репетиция за агресия".

САЩ не могат да се опазят от малки дронове

"Нямаме необходимите сензори, за да се справим с това". Така зам.-командирът на Северното командване на САЩ (NORTHCOM) генерал-лейтенант Джоузеф Джарард предупреди, че американците не могат да се справят с атака с рояк от евтини и малки дронове. Джарард говори пред Симпозиума по космическа и ракетна отбрана в Хънтсвил, Алабама.

"Нямаме сензорите, а според това къде ще удари роякът зависи дали изобщо имаме сензори, както и дали разполагаме със средства да поразим дроновете. В момента сме зле оборудвани да се справим с нещо такова, а очевидно сме го виждали как се използва. Виждаме го да се използва всекидневно по света и още не сме измислили как да намалим риска от тази заплаха", уточни той. По думите му, десетилетия наред САЩ са се готвили за руска атака, с бомбардировачи и ракети, което съответно е довело до изграждане на мрежа от необходими за отразяването на такава опасност радари. Те обаче не са пригодни да откриват малки дронове.

NORTHCOM Deputy Commander Lt. Gen. Joseph Jarrard warns the U.S. is “ill-equipped” to defend against a drone swarm attack on U.S. soil:



“We don’t have the sensors… [or] effectors to go after that problem.”pic.twitter.com/RkOie30v8x — Clash Report (@clashreport) August 16, 2026

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От думите на генерала стана ясно, че той говори за постоянна готовност за отбрана при такава заплаха, а не за защита в случай на отделни събития. В периода от 6 до 23 декември 2023 г. неизвестни дронове навлизаха 17 поредни нощи във въздушното пространство над авиобаза Лангли във Вирджиния, дом на F-22 Raptor, напомня Frontline Monitor. ВВС на САЩ изтеглиха част от своите изтребители от пето поколение в съседна база, за да ги предпазят, а 10 месеца по-късно Пентагонът все още не знаеше откъде са дошли дроновете. През ноември и декември 2024 г. хиляди свидетели съобщиха за нощни полети над Ню Джърси, а сигналите обхванаха Ню Йорк и Пенсилвания. Федералните власти обясниха по-голямата част от тях с погрешно разпознати самолети и законно летящи машини. Между септември 2023 и септември 2024 г. над американски военни обекти бяха отчетени около 230 полета на дронове, а през следващите 12 месеца – около 420. През февруари 2025 г. командващият NORTHCOM генерал Грегъри Гийо свидетелства пред Сената за 350 засичания на над 100 обекта с различно ниво на охрана в предходните 12 месеца и поиска разширяване на правомощията си, за да може безпрепятствено да обменя данни за безпилотния трафик с Министерството на вътрешната сигурност. Законът за отбранителния бюджет за фискалната 2026 г. създаде Обединената междуведомствена оперативна група 401, чийто директор докладва директно на заместник-министъра на отбраната, а през януари групата разшири правомощията на комендантите извън най-близкия периметър около базите, определи всяко неразрешено наблюдение над обект като заплаха и разреши обмена на сензорни данни с други федерални служби.

Правомощията за сваляне на безпилотен летателен апарат, нарушил въздушното пространство на САЩ са разпределени между Пентагона, Министерство на вътрешната сигурност, ФБР и Федералната авиационна администрация, а обменът на данни между тях се урежда отделно за всеки случай. "Ще трябва да стане по-гладко", каза Джарард за взаимодействието между тези институции. Гийо поиска същото пред Сената още преди година и половина, а законодателният отговор дойде едва с бюджетния закон за 2026 г.

В периода 9-15 март охраната на авиобаза Барксдейл в Луизиана, където са базирани стратегически бомбардировачи B-52 Stratofortress и съхраняват ядрени бойни глави, засече последователни вълни от по 12-15 безпилотни апарата. Дроновете са излъчвали сигнали, нетипични за търговски модели, работели са по канали за контрол на голямо разстояние и са издържали на заглушаване. Полетите са били спрени, но и досега операторите на дроновете не са установени. Дронове бяха засечени и над форт "Макнеър" в щата Вашингтон, където живеят държавният секретар Марко Рубио и военният министър Пийт Хегсет.

Затова Пентагона поиска за финансовата 2027 година 21 милиарда долара за боеприпаси, антидрон технологии и системи като боен самолет-придружител, при 3,1 милиарда долара, поискани за същото година по-рано. А Джарарад говори дни преди учението "Falcon Peak 26.2" на полигона Юма в Аризона. Това учение трябва да е пряка проверка какво може американската армия срещу такъв тип заплаха. Ако след него NORTHCOM обяви, че реално може да засича навреме и парира всякакви неидентифицирани обекти, навлизащи в забранени от американските военни за полети зони, тогава ще бъде отчетен значителен напредък. Ако отчетът за периода септември 2025 – септември 2026 г. надхвърли 420 непозволени навлизания, тогава ще има трета поредна година на недостатъчно добра защита.

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