Единственият олимпийски шампион на България в леката атлетика, който повтори успеха си като треньор

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Тройният скок е ужасно трудна дисциплина, може би най-тежката в леката атлетика. На първа крачка натоварването върху човешкото тяло достига 1.8 тона моментно усилие. Но когато той беше в сектора, сякаш всичко се получаваше с лекота. Христо Марков остави незабравимо наследство както в българския, така и в световния спорт. Той летеше към трапа като "бял гълъб" - животно, което се превръща в негов символ в най-великия момент от кариерата му.

Христо Марков: Най-великият в историята на българската мъжка атлетика

Още докато дете в спортното училище в Русе, младият треньор Чавдар Чендов вижда огромния потенциал у малкия Христо. Талантът на Маркони в комбинация със знанията на Чендов, труда и амбициите им бързо дават резултат. Българинът показва завидни качества при юношите, които се усъвършенстват по най-добрия начин през следващите години. След успехите при младежите, включващи европейска титла, Марков прави своя пробив при мъжете едва на 19-годишна възраст. През 1985-а година светът вижда в пълен блясък новата звезда в сектора за троен скок, когато той става световен шампион на закрито.

Христо Марков покори леката атлетика за 3 години

Следват златни медали от европейски първенства в зала и на открито, както и световна титла на открито през 1987 г. През същата година той подобрява европейския рекорд със 17.92 метра, оставайки само на 5 сантиметра от тогавашния най-добър резултат в света. В кариерата си Марков има поне 10 опита над 18 метра, но за жалост с минимални фаулове. За 3 години и половина той печели всичко... остава му само златото от най-големия спортен форум. А именно през 1988 година е време за Олимпийските игри в Сеул. Марков пристига в корейската столица като абсолютен фаворит. Няколко дни преди състезание, обаче, той е силно притеснен от здравословен проблем. Целите му стъпала и длани са покрити с екзема, която затруднява скоковете му. Въпреки това той успява да премине през квалификациите и без проблем се класира на финал.

Белият гълъб, който предвести историята

Битката за олимпийската титла се очертава да бъде ожесточена, а това се доказва още в първия момент от надпреварата. Руснакът Александър Коваленко прави шампионски скок - 17.42 метра с нов олимпийски рекорд. Вдъхновен от видяното, след него в сектора за своя първи опит излиза Христо Марков. Преди да се засили към трапа, на пътеката каца бял гълъб. Той стои няколко секунди и отлита. Това сякаш предвестява великия момент, който предстои. Само три минути след Коваленко, българинът подобрява новия олимпийски рекорд - 17.61 метра. Този резултат се оказва непосилен за неговите съперници и така, само с един скок, Марков покорява и Олимп на 23-годишна възраст. До днес той е единственият олимпийски шампион на страната ни в леката атлетика.

Игрите в Сеул се оказват пикът в кариерата на Марков. През следващите години той се бори с редица контузии. Въпреки че добавя европейско сребро в колекцията си, той вече не е същият атлет и това си проличава най-ясно на Игрите в Барселона през 1992 година, където не успява да се класира на финал. Този момент се оказва ключов в кариерата му, като само година по-късно той се оттегля от спорта. Три години по-късно се завръща в опит да се класира на трета Олимпиада, но отново се отказва, след като не успява. Тогава Марков решава да насочи вниманието си към треньорската кариера.

Христо Марков повтори успеха си като треньор

Подобно на своя треньор, Марков попада на нешлифован диамант, който моделира до златен олимпийски блясък. Той започва да наставлява младата Тереза Маринова, която показва огромния си потенциал с европейска и световна титла при девойките. През следващите години българката завършва в Топ 8 на всеки голям шампионат и печели бронзов медал от шампионата на Стария континент. През 1999 година възходът ѝ е възпрян от тежка контузия, която поставя под въпрос участието ѝ на Олимпийските игри в Сидни през 2000 година.

Маринова все пак успява да се възстанови и пристига в Австралия като една от фаворитките за отличията. Финалът на троен скок се провежда на 24 септември - същата дата, на която преди 12 години нейният треньор стана олимпийски шампион. Планетите сякаш се бяха наредили за звездния тандем. Тереза Маринова се засилва за първия си опит, прави невероятен скок и се приземява на 15.20 метра - нов национален рекорд. Опонентките ѝ са зашеметени и не могат да се доближат до този резултат. Така 23-годишната Маринова става олимпийска шампионка от първия си опит - точно както 23-годишният Христо Марков преди 12 години на същата дата. Някои истории просто се пишат сами...

Автор: Дария Александрова

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