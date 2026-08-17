Продължават преговорите за минимална работна заплата

Днес продължават преговорите на работната група във финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това кои да са индикаторите, предаде БНР. Още: "Ножът е опрял до кокал": Бивш социален министър за нуждата от нов механизъм за минималната заплата

Тежестта на МРЗ

Снимка: Министерство на финансите

Още: Четири критерия в новия механизъм за минималната работна заплата: Бивш социален министър поздрави и кабинета, и социалните партньори

На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната "тежест" на всеки от показателите в новата формула.

Критериите са инфлацията на т.нар. малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда.

Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027-а година.

Припомняме, че се очаква до края на август да бъде приет работещ механиъм за определяне на минималната работна заплата, а до края на септември да бъде определен за 2027 г., обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с междуведомствената група за определяне размера на минималната работна заплата. Той напомни, че вчера работната група е провела първото си заседание, на което са приети всички изменения, които трябва да бъдат направени в Кодекса на труда.

"Имаме приети също единодушно и критериите, възоснова на които ще се определя минималната работна заплата за страната и това че трябва да се прави веднъж на четири години оценка на адекватността на минималнта работна заплата", добави още Донев.

"Темата за минималната работна заплата е важна, но тя е неразривно свързана с други общи цели, които обсъдихме със социалните партньори, че трябва да работим съвместно за повишаване на квалификацията на българските граждани - от там на производителността и на добавената стойност", смята от своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Още: Новият размер на минималната работна заплата: Ето какво да очаквате през септември (ВИДЕО)