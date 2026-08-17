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Продължават преговорите за минимална работна заплата

17 август 2026, 6:36 часа 623 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Продължават преговорите за минимална работна заплата

Днес продължават преговорите на работната група във финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това кои да са индикаторите, предаде БНР. Още: "Ножът е опрял до кокал": Бивш социален министър за нуждата от нов механизъм за минималната заплата

Тежестта на МРЗ

Снимка: Министерство на финансите

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На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната "тежест" на всеки от показателите в новата формула.

Критериите са инфлацията на т.нар. малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда.

Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027-а година.

Припомняме, че се очаква до края на август да бъде приет работещ механиъм за определяне на минималната работна заплата, а до края на септември да бъде определен за 2027 г., обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с междуведомствената група за определяне размера на минималната работна заплата. Той напомни, че вчера работната група е провела първото си заседание, на което са приети всички изменения, които трябва да бъдат направени в Кодекса на труда.

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"Имаме приети също единодушно и критериите, възоснова на които ще се определя минималната работна заплата за страната и това че трябва да се прави веднъж на четири години оценка на адекватността на минималнта работна заплата", добави още Донев.

"Темата за минималната работна заплата е важна, но тя е неразривно свързана с други общи цели, които обсъдихме със социалните партньори, че трябва да работим съвместно за повишаване на квалификацията на българските граждани - от там на производителността и на добавената стойност", смята от своя страна министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

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МРЗ минимална работна заплата Гълъб Донев социални партньори Наталия Ефремова
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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