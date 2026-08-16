За 50-а поредна година: Избраха най-грозното куче в света за 2026 г. (СНИМКИ)

Шестгодишният мопс Джини Лу беше избран за най-грозното куче в света за 2026 г. Четириногото впечатли журито с големите си очи и постоянно изплезения език.

Джини Лу е от град Укайя, Калифорния. Заедно със своята стопанка Мишел Грейди тя получи награда от 5000 долара за победата. „Тя абсолютно обича състезанието, срещите с хора и всичко, което стои зад това събитие“, разказа Грейди.

По думите ѝ Джини Лу е осиновена от организация за спасяване на мопсове преди четири години. Оттогава кучето участва в инициативи, насочени към популяризирането на осиновяването на домашни любимци.

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Джини Лу и други спасени мопсове посещават начални училища, където помагат на децата да разберат колко важно е да осиновяват животни. Кучето носи радост и на пациенти в хосписи и хора в центрове за грижа за възрастни с проблеми с паметта.

JUST IN: 6 year old rescue pug Jinny Lu wins the 2026 “World’s Ugliest Dog” contest. pic.twitter.com/Q6KrDzbNvh — Polymarket (@Polymarket) August 15, 2026

На второ място в конкурса се класира албинос чихуахуа на име Пинки, а третото място беше за друг представител на смесена порода чихуахуа – Ото.

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Тази година в конкурса участваха общо девет кучета. За надпреварата пристигнаха участници и техните стопани от различни краища на света. Конкурсът за най-грозно куче в света има 50-годишна история. Идеята му е да покаже, че именно уникалните несъвършенства правят всяко куче специално. Събитието насочва вниманието и към спасяването и осиновяването на животни, като отправя послание, че всяко куче заслужава да бъде обичано, независимо от външния му вид.