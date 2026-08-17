Главният икономист на Внешекономбанк излетя от поста си след като каза на Путин накъде води Русия

Андрей Клепач, главният икономист на ключовата руска държавна банка ВЕБ ("Внешекономбанк"), е бил уволнен, след като цитати от майската му реч за състоянието и бъдещето на руската икономика се разпространиха в информационното пространство. Това съобщава руското опозиционно издание The Bell, позовавайки се на източници, близки до Клепач. Според информацията, главният изпълнителен директор на ВЕБ Игор Шувалов е уволнил Клепач след обаждане "отгоре".

В доклада си на среща на Никитския клуб на Московската борса икономистът заявил, че Русия няма да може да се конкурира в продължителен конфликт със Запада и прогнозира социална криза в страната. създадена като Клуб на учените и предприемачите. Никитският клуб е дискусионен форум от затворен тип, където се обсъждат икономическите, социалните и политическите предизвикателства пред Русия.

В доклада, цитати от който доведоха до уволнението на икономиста, той казва, че "ако СВО, антируските санкции и сравнително строгата парична политика, а в крайна сметка и строга фискална политика, продължат, руската икономика е малко вероятно да постигне темпове на растеж над 2-2,5% годишно".

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"Проблемът е по-скоро, че изоставаме. Губим както технологичната, така и икономическата конкуренция в световен мащаб. Нещо повече, губим не само от Китай и САЩ, но в някои отношения губим и от Украйна, колкото и неприятно да е това за мен лично. Украинската икономика, разбира се, е частично разрушена - там има демографска катастрофа. Но украинската икономика, въпреки всичко, оцелява. Няма да спечелим конкурентно предимство в тази война на изтощение. Имаме илюзията, че всичко там ще се срине. Не се е сринало и няма да се срине. Цената за нас расте. Вярвам, че Русия няма да се разпадне, но съм почти сигурен, че ще стигнем до социална криза" - знакови думи на Клепач.

Клепач е главен икономист на ВЕБ в продължение на 12 години.

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Източник: The Bell