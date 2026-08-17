Спорът за Курилските острови: Путин е провокирал Япония и военно

Четири руски бойни кораба, въоръжени със свръхзвукови противокорабни ракети, са преминали на около 40 км от нос Соя, северния край на японския остров Хокайдо. Това е станало на 14 август – ден след като руският диктатор Владимир Путин се появи официално на Итуруп, най-големия от Курилските острови. Новината за преминаването на корабите беше съобщена от Обединения щаб на Силите за самоотбрана на Япония над 48 часа по-късно, с уточнение, че корабите не са навлизали в японски териториални води. Четирите кораба са част от Тихоокеанския флот на Руската федерация.

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Същата четворка е засечена на 9 август на около 70 км северозападно от японския остров Ребун, преди да премине на изток през протока Лаперуз, наричан от японците Соя. Наблюдаваното на 14 август е обратният преход по същия маршрут на запад. Това значи, че плаването е започнало четири дни преди пристигането на Путин на Итуруп, уточнява Frontline Monitor.

Корабите са от проект 12411М "Молния-1" (НАТО класификация: Tarantul III). Те влизат на въоръжение в началото на 80-те години на XX век и носят комплекса 3М80 "Москит". "Москит" (НАТО класификация: SS-N-22) е свръхзвукова противокорабна ракета, която лети с около Мах 2,5 ниско над водата и достига Мах 3 при по-голяма височина, с обсег от 120 до 250 км според конкретната версия. Всеки кораб носи по 4 такива ракети, има още 76-милиметрово оръдие АК-176М, 2 шестцевни 30-милиметрови установки АК-630М и преносими зенитни ракети "Игла-1". Корабите развиват скорост до 41 възела, могат да плават без презареждане около 1600 морски мили (2963 км) при икономичен ход от 14 възела и екипаж от около 40 души всеки.

Четирите кораба, идентифицирани от японската страна, са R-298, влязъл в строя през 1990 г., R-19 от 1992 г., R-24 от 1994 г. и най-новият сред тях – R-29, приет на въоръжение през 2003 г.

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