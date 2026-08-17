Няма сделка засега: Индия поиска повече пари за бензина си от Русия

Доставки на бензин, дошли от Индия за Русия, остават блокирани на пристанището в Мурманск. Причината - бензинът е много скъп за руснаците, съобщава InfoTEK, позовавайки се на три източника. Гориво, включително от Индия и Мароко, остава неразтоварено на танкери в Мурманск - собствениците му искат да го продават на значително по-висока цена от руските вътрешни цени поради високите разходи за доставка.

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Вносителите предлагат да продават АИ-92 на приблизително 110 000–150 000 рубли за тон, докато вътрешната борсова цена в Русия на 13 август е била 77 600 рубли. Това несъответствие се дължало на високата цена за доставка на гориво от Индия до руската Арктика.

На 29 юли борсата в Санкт Петербург създаде платформа за търговия с вносен бензин на станция "Кола" в Мурманска област, но все още не са осъществени сделки. Регулаторите изискват вносното гориво да се продава на нивото на вътрешни цени, но вносителите смятат това за нерентабилно поради логистичните разходи.

Bloomberg съобщи, че на 5 август Русия е получила първата си пратка от 42 000 тона индийски бензин. Той е от индийската Nayara Energy, в която "Роснефт" притежава 49,13% дял. В средата на юли руските петролни компании поискаха от индийските си контрагенти да увеличат доставките на гориво. Източници на InfoTEK уточниха, че няколко големи петролни компании са внесли бензин в Русия, без да уточняват обемите.

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Източник: InfoTEK