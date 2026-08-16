Стотици жертви и гигантски разрушения: Колумбия след огромното земетресение

Надеждите за намиране на оцелели след мощното земетресение в западната част на Колумбия намаляват, след като спасителните екипи продължават да откриват тела под развалините пет дни след бедствието, предаде "Ройтерс".

Най-малко 294 души са загинали, 320 все още са в неизвестност, а близо 4000 са ранени, сочат последните данни на колумбийската служба за управление на бедствията. Над две трети от жертвите са в градовете Кали и Перейра, уточнява БТА.

Земетресението с магнитуд 7,4 разтърси страната малко след 7:30 часа сутринта в понеделник с епицентър край Сан Хосе дел Палмар. Трусът разруши жилищни сгради и нанесе щети на училища, църкви, болници и домове в обширен район от тихоокеанското пристанище Буенавентура до основния регион за производство на кафе и големите градове в западната част на страната.

Още: Няма кафе: Земетресението в Колумбия нанесе удар в световен мащаб (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

"Има само едно място, където има признаци на живот. На останалите места, за съжаление, сме в етап на изваждане на тела", заяви пред Ройтерс капитанът от пожарната служба в Кали Алберто Ернандес.

В Кали, третия по големина град в Колумбия с население от над 2 милиона души, спасителите продължиха да претърсват купчините от бетон, тухли и метал в търсене на изчезнали хора. Според Ернандес операциите по изваждането на телата вероятно ще приключат в неделя, след което ще започне разчистването на отломките с тежка техника.

"Намираме се в период на огромна скръб", каза Хуана Катано, която координира гражданска инициативна група. По думите ѝ усилията постепенно се насочват към възстановяването на засегнатите райони.

В Перейра, разположен в основния район за производство на кафе в Колумбия, стотици хора прекараха нощта на открито върху постелки или в палатки в импровизиран лагер в градски парк. Организаторите съобщават за недостиг на одеяла, палатки, хигиенни материали и храна. Хиляди жилища са напълно разрушени, а много хора не могат да се върнат в домовете си, докато властите не установят дали повредените сгради са безопасни.

Още: Още повече жертви след мощното земетресение в Колумбия (ВИДЕО)

СНИМКА: Getty Images

След основния трус в страната са регистрирани 269 вторични земетресения, което допълнително увеличава риска за спасителите и доброволците, работещи сред нестабилните развалини.

Бедствието се превърна и в първото голямо изпитание за президента Абелардо де ла Есприеля, който встъпи в длъжност само седмица преди земетресението. Той беше подложен на критики за реакцията на властите през първите часове след бедствието и по-специално за първоначалния отказ от предложения за изпращане на спасителни екипи от някои държави. Впоследствие Колумбия прие екипи от САЩ и Израел.

Някои от издирваните през последните дни се превърнаха в символи на спасителната операция. Тридесет и две годишната Даниела Ларго, която оцеля 36 часа под развалините, почина по-късно в болница. Двадесет и четири годишният Хуан Фелипе Хиралдо беше открит мъртъв след продължителна спасителна операция в срутен хотел. Той е трябвало да се ожени в неделя и оставя двегодишен син.

Междувременно хиляди хора в Меделин и Богота се включиха в кампании за подпомагане на пострадалите, като даряват храна, дрехи и лекарства за засегнатите райони.

Още: Трагедията във Венецуела се задълбочава – жертвите са близо 4500