"Много важна и смела стъпка": Доналд Тръмп подкрепи мюсюлманското НАТО

Сключването на споразумение за колективна сигурност между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан е стъпка в правилната посока, пише "Ройтерс", цитирайки президента на САЩ Доналд Тръмп от неговата социална мрежа Truth Social. "Много се радвам, че Саудитска Арабия, Турция и Пакистан наскоро сключиха в Мека споразумение в областта на отбраната, добави Тръмп. Още: Близкият изток си прави свое НАТО (ВИДЕО)

Важна и смела стъпка

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Това показва, че Близкият Изток се обединява и че страните най-накрая ще могат по-добре да се защитят сами", написа президентът на САЩ в социалната мрежа Truth Social.

Доналд Тръмп добави, че сключването на споразумението е "много важна и смела стъпка".

Турция е член на НАТО, Саудитска Арабия е един от най-близките съюзници на САЩ в Персийския залив и сред най-големите износители на петрол в света, а Пакистан е единствената мюсюлманска държава, разполагаща с ядрено оръжие.

Споразумението е резултат от близо година преговори, за които Reuters съобщи още през януари. То идва в момент, когато войната с Иран извади на преден план уязвимостта на държавите от Персийския залив в областта на сигурността и доведе до смущения в корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за доставките на петрол и други стратегически стоки.

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