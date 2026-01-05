Венецуела избра нов председател на Националното събрание на страната

Братът на временната президентка на Венецуела Делси Родригес – Хорхе Родригес, днес беше преизбран без изненада за председател на Националното събрание по време на първата сесия на новия парламент след парламентарните избори през май 2025., които бяха бойкотирани от голяма част от опозицията, предаде Франс прес.

60-годишният главен преговарящ със САЩ Хорхе Родригес е една от водещите фигури във венецуелското правителство, който беше насилствено отстранен от САЩ в събота след зрелищна военна операция.

Управляващата партия спечели 256 от 286-те депутатски кресла, като само няколко опозиционни политици участваха в изборите. По време на днешното заседание на парламента Хорхе Родригес обеща да използва „всички налични процедури“, за да осигури връщането във Венецуела на Мадуро.

„Основната ми задача в идните дни като председател на това Национално събрание ще бъде да използвам всяка процедура, всяка трибуна и всяко пространство, за да върна обратно Николас Мадуро Морос – мой брат, мой президент“, заяви Родригес в речта си на първото заседание на Националното събрание.

Междувременно властите във Венецуела издадоха извънредна заповед полицията да претърси и задържи всеки, подкрепил американските атаки в събота, отбеляза Ройтерс.

