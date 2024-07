Венецуела отзова дипломатите си от 7 държави: Не признават Мадуро (ВИДЕО)

Венецуела отзова дипломатите си от Аржентина, Доминиканската република, Коста Рика, Панама, Перу, Уругвай и Чили след преизбирането на президента Николас Мадуро - и причината е, че те не го признават, съобщи Агенция "Франс прес".

Каракас реши да отзове всички членове на дипломатическите си мисии от гореспоменатите държави "поради отвратителен прецедент, който е атака срещу нашия суверенитет", се казва в изявление на венецуелското външно министерство.

Правителството също така поиска всичките седем държави да изтеглят дипломатите си от Венецуела.

Министерството определи изявленията на страните относно преизбирането на Мадуро като намеса във вътрешните работи на страната.

"Венецуелското правителство си запазва правото да предприеме политически и правни мерки, за да гарантира защитата на правото на самоопределение. Венецуелското правителство ще се противопостави на всякакви действия, които застрашават мирното съвместно съществуване", добави министерството.

Междувременно опозицията обяви, че 65% от гласувалите на изборите са дали вот срещу Мадуро и за опозиционния кандидат Гонзалес и че това може да се докаже.

Още: Николас Мадуро печели: Венецуелската ЦИК и странните резултати

The opposition claims it can prove its electoral victory. According to independent exit polls, about 65% voted for opposition candidate Gonzalez and between 14% and 31% for Maduro.



Meanwhile, Venezuela is recalling its diplomats from Argentina, Chile, Costa Rica, the Dominican… pic.twitter.com/8SWoyyF5RA