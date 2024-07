Николас Мадуро печели: Венецуелската ЦИК и странните резултати

Президентът на Венецуела Николас Мадуро печели трети мандат, съобщи избирателната служба на страната малко след полунощ местно време, въпреки че имаше данни и съобщения от опозицията, че тя печели. Опозицията вече осъди сериозните според нея нередности при преброяването на гласовете, съобщи Financial Times (FT).

Победата на Николас Мадуро се обявява на база 80% преброяване - той взема 51,2% от гласовете, докато основният му противник Едмундо Гонсалес е получил 44,2%. Изявлението за победата на венецуелския диктатор направи Елвис Аморосо, председател на Националния избирателен съвет на Венецуела - тамошната ЦИК, предаде БГНЕС.

Още: "След президентските избори": Венецуела очаква първите резултати

Аморосо определи резултатите като "съкрушителни и необратими" и бързо поздрави Мадуро за победата му. Той добави, че имало "терористични актове" за саботаж срещу системата за гласуване, които забавили публикуването на резултатите с няколко часа. Привържениците на Мадуро се събраха пред президентския дворец, за да празнуват.

Делса Соложано, главният представител на опозицията в изборния орган, заяви по-рано, че в "значителен брой избирателни центрове отстраняват наши свидетели [и] други, където отказват да предадат резултатите". Законът на Венецуела гласи, че свидетелите имат право да останат в избирателните секции, докато не проверят преброяването на гласовете и не получат печатно копие на резултата.

На този фон, във Венецуела вече има сблъсъци между демонстранти и полиция: Изборите във Венецуела поставят под въпрос властта на Мадуро

🇻🇪🚨‼️ CHAOS: In Guacara, Venezuela, clashes occurred between National Guard officials and citizens waiting in the streets for election results. pic.twitter.com/4VNlHDbcBB