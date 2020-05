Вирусът може да се задържа в затворено пространство от 8 до 14 минути

Частици слюнка, които човек отделя по време на разговор, могат да се задържат във въздуха на затворено пространство в продължение на 8 до 14 минути. Така във всяка минута на силен разговор пациент с COVID-19 може да изпусне във въздуха до 1000 капки с вирусни частици Проучването публикува американското научно списание Proceedings of the National Academy of Sciences, цитирано от TACC.

Почти от самото начало на епидемията от коронавирусната инфекция учените смятат, че вирусът се предава главно чрез въздушни капчици. Затова е важно да разберем как се разпространява SARS-CoV-2 - само при кашлица или при нормално дишане или разговор също може да доведе до предаването на вируса. По-рано американските учени вече са открили, че малките частици на SARS-CoV-2 могат да се разпространяват дори при говор - макар и в много по-малък обем, отколкото при кихане или кашляне. Колегите им, водени от Филип Анфинруд, решиха да разберат повече подробности - по-специално колко капки слюнка може да отдели човек по време на разговор и колко време остава във въздуха. За това учените създадоха специална инсталация от кутия, лазер, вентилатор и смартфон с включена камера. Доброволецът повтаря фразата „Останете здрави" в кутията в продължение на 25 секунди. Вентилаторът разпръсква капчиците, които попаднаха в кутията по целия й обем, а лазерният лъч ги направи забележими и камерата засне всичко това на видео. След анализ на видеото, учените стигнаха до извода, че капчиците слюнка остават във въздуха във затворено пространство от 8 до 14 минути, средно - 12 минути. Като се вземат предвид вече известните данни за това колко вирусни частици се съдържат в слюнката, всяка минута на силен разговор човек, заразен с новия коронавирус може да освободи около хиляда вирусни частици във въздуха, предава БГНЕС. Ако опасността от заразяване с коронавирус дори по време на нормален разговор бъде потвърдена в други проучвания, резултатите от работата могат да станат основа за препоръки от властите в различни страни, заключават учените. По-специално е възможно, за да се предотврати разпространението на коронавирусната инфекция, цялото население наистина трябва да носи медицински маски.