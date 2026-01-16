Спорт:

За да й предаде съобщение от Тръмп: Директорът на ЦРУ се срещна с временния президент на Венецуела

16 януари 2026, 23:40 часа 213 прочитания 0 коментара
Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се срещна в Каракас с временния президент на Венецуела Делси Родригес, съобщиха световните агенции. Той се е срещнал с Родригес по указание на американския президент Доналд Тръмп, за да предаде съобщението, че САЩ очакват подобряване на работните отношения.

Двамата са обсъдили сътрудничеството в областта на разузнаването, икономическата стабилност и необходимостта от гаранции, че Венецуела вече не е „сигурно убежище за противниците на Америка, особено наркотрафикантите“.

Родригес по-рано критикува администрацията на Тръмп за „отвличането“ на Мадуро и призова за неговото връщане в страната. Вашингтон обаче заяви, че я подкрепя като временен лидер, който да запази стабилността в страната.

Междувременно лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо се срещна с Доналд Тръмп в Белия дом и му подари нейния Нобелов медал за мир. След срещата тя изрази готовност да поеме управлението на Венецуела, въпреки че Тръмп отказва да я признае като лидер на страната.

