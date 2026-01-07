След започването на войната: Тръмп се хвали колко петрол ще получи от Венецуела (ВИДЕО)

Венецуела ще прехвърли 30 до 50 милиона барела петрол на САЩ. Това съобщи американският президент Доналд Тръмп след свалянето от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който през уикенда бе изведен от страната от американските сили, предаде Ройтерс. "Този петрол ще бъде продаден на пазарна цена, а парите ще бъдат контролирани от мен, като президент на САЩ, за да гарантирам, че ще бъдат използвани в полза на народа на Венецуела и Съединените щати!", написа Тръмп в публикация в социалната си платформа "Трут Соушъл".

Още: Мачадо изкушава Тръмп да я подкрепи за президент на Венецуела - споделя Нобела за мир с него (ВИДЕО)

За да има мир на Земята, петролът ще бъде контролиран от мен

Donald Trump rejected comparisons between the U.S. invasion of Iraq and the recent military operation in Venezuela



“The key difference is that in Venezuela, unlike under Bush, we’re going to get the oil”, the U.S. president said. pic.twitter.com/2BvIltchzY — NEXTA (@nexta_tv) January 6, 2026

"Помолих министъра на енергетиката Крис Райт да изпълни този план, незабавно. Петролът ще бъде превозен с танкери и докаран директно до доковете за разтоварване в САЩ", добави Тръмп, цитиран от ДПА.

Агенцията отбелязва, че един барел петрол съдържа 159 литра.

След военната операция на Тръмп във Венецуела, основният въпрос, който се питат всички и на който се търси отговор е накъде гледа американският държавен глава и кои са следващите - Куба, Колумбия, Иран, Гренландия или Мексико?

Още: Заради Венецуела: Ударна печалба за анонимен трейдър и спекулация, че биткойн ще се промени неузнаваемо

След военната интервенция на САЩ във Венецуела, мексиканското правителство и анализатори отхвърлиха вероятността от подобни военни действия на Вашингтон срещу мексиканските наркокартели, въпреки заплахите от президента Доналд Тръмп.

Администрацията на мексиканския президент Клаудия Шейнбаум се съобразява с исканията на Вашингтон и счита икономическите връзки между двете страни за жизненоважни, пише в свой анализ Асошиейтед прес.

Въпреки това, мнозина очакват още подобни заплахи като начин да се извлекат повече отстъпки от страна на Мексико.

В понеделник Шейнбаум омаловажи възможността за военни действия на САЩ. "Не виждам рискове от това", заяви тя, допълвайки че странат и има "координация и сътрудничество с правителството на Съединените щати".

"Не вярвам във възможността за инвазия, не вярвам дори, че това е нещо, което те приемат насериозно. Организираната престъпност не се овладява с чуждестранна военна интервенция", коментира още Шейнбаум.

Още: Във Венецуела ще действа "послушно правителство": Любомир Кючуков за нарушеното международно право