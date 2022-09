Заради бедността и мизерията: Безредици, стрелба и палежи в Хаити (ВИДЕО)

Рекордната инфлация и постоянните сблъсъци между враждуващи банди, остави голяма част от държавата извън ръцете на правителството. Битките между бандите доведоха до смъртта на стотици и разселването на хиляди.

Scenes of insurrection in #Haiti against expensive living. The residence of a leader of a political party was looted and his car set on fire. The country has been paralyzed since yesterday following the announcement of a rise in fuel prices #inflation #Antireport pic.twitter.com/rx5vyhsBOd