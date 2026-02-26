Заради снимка: Прекъснаха изслушването на Хилари Клинтън за връзките ѝ с Епстийн

Изслушването на Хилари Клинтън за връзките ѝ с покойния финансист, съден за сексуални престъпления – Джефри Епстийн, беше прекъснато за кратко, след като снимка на бившия държавен секретар на САЩ изтече в социалните мрежи, в нарушение на правилата на разследващата комисия на Конгреса, предаде Ройтерс, позовавайки се на съветника на Клинтън Ник Мерил. Инфлуенсърът консерватор Бени Джонсън, който публикува снимката, заяви, че тя е била заснета от Лорън Боубърт, която представлява щата Колорадо в Камарата на представителите.

Клинтън дава показания в първия ден от двудневното изслушване, а утре показания ще даде съпругът ѝ – бившият президент Бил Клинтън. По време на изслушването днес тя заяви пред американските законодатели, че не е била запозната с престъпленията на Джефри Епстийн и Гилейн Максуел. „Нямах представа за криминалните им дейности. Не си спомням някога да съм се срещала с г-н Епстийн“, каза Клинтън във встъпителните си думи, които сподели и в социалните мрежи.

Изслушванията, проведени при закрити врата в град Чапакуа, северно от Ню Йорк, където семейство Клинтън имат къща, започнаха след месеци на напрегнати спорове между бившата влиятелна двойка от Демократическата партия и контролираната от републиканците Камара на представителите на американския Конгрес. Това е първият път, когато бивш президент на САЩ – Бил Клинтън, ще бъде принуден да дава показания пред Конгреса, отбелязва Асошиейтед прес. По-рано Хилари Клинтън заяви на конференция на фондация „Клинтън“, че съпругът ѝ е пътувал с Епстийн във връзка с благотворителни мероприятия, а самата тя не си спомня да се е срещала с покойния финансист, но е била в контакт с Максуел – бившата приятелка и довереница на Епстийн. Британска светска личност, Максуел, е присъствала през 2010 г. и на сватбата на дъщеря им Челси Клинтън. Хилари и Бил Клинтън първоначално отказаха да дават показания пред комисията, но по-късно склониха, след като законодателите поискаха да ги обвинят в неуважение към Конгреса.

Междувременно конгресменът в Камарата на представителите от Демократическата партия Робърт Гарсия, който разследва случая „Епстийн“, днес заяви, че Белият дом продължава да прикрива обвиненията срещу Доналд Тръмп, когото той призова да даде показания. Самата Хилари също е призовала Тръмп да бъде привикан и да бъде разпитан.

