Разпитват семейство Клинтън по аферата "Епстийн"

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън и бившият държавен секретар Хилари Клинтън се съгласиха да се явят пред Комисията по надзор на Камарата на представителите като част от разследването ѝ срещу Джефри Епстийн. Това съобщи в. "Ню Йорк таймс", който отбелязва, че двойката отстъпила пред исканията на републиканците само дни преди гласуването на Камарата на представителите за неуважение от тях към Конгреса.

Двойката преди това отказваше да се съобрази с призовката на председателя на Комисията Джеймс Комър в продължение на няколко месеца, наричайки разследването политически мотивирано.

Решението да променят позицията си дойде, след като някои демократи в комисията подкрепиха републиканците в искането за повдигане на наказателни обвинения срещу Клинтън за отказа им да сътрудничат. Предстоящите показания на Бил Клинтън пред законодателите ще бъдат почти безпрецедентно събитие: бивши президенти на САЩ не са давали показания в Конгреса от 1983 г.

Комисията възнамерява да се съсредоточи върху връзките на високопоставени демократи с покойния финансист Джефри Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел. Въпреки опитите на адвокатите да ограничат разпита до четири часа, ръководителят на комисията отхвърли това предложение, наричайки го недостатъчно.