Защо кмет се ожени за крокодил в Мексико? (ВИДЕО)

Бракосъчетанието бе част от ритуал за даване на реколта. Ритуалът е вековен и символизира съединяуването на хората с божественото. ОЩЕ: Археолози, изглежда, откриха Льобаа – сапотекската Земя на мъртвите

The mayor of Mexico’s San Pedro Huamelula married a crocodile as part of a ritual to usher in a good harvest pic.twitter.com/JYByIWYbRb