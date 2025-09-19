Защо свалиха късното шоу на Джими Кимъл: Доналд Тръмп със своя версия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че късното шоу на Джими Кимъл е било свалено от ефир, защото водещият "не е талантлив" и е имал "много слаб рейтинг", предадоха ДПА и Ей Пи мидия. Американската телевизия Ей Би Си спря предаването "Джими Кимъл на живо" заради коментари на популярния комик относно убийството на активиста консерватор Чарли Кърк. Кимъл например заяви, че много представители на движението МАГА (Make America Great Again) "работят много усилено, за да извлекат полза от убийството на Чарли Кърк".

"Джими Кимъл беше уволнен най-вече защото имаше нисък рейтинг", заяви Тръмп на днешната пресконференция в резиденцията на британския премиер "Чекърс". "Освен това той каза нещо ужасно относно един велик джентълмен, известен с името Чарли Кърк", продължи американският лидер. "Джими Кимъл не е талантлив човек. Той има много нисък рейтинг и отдавна трябваше да го уволнят", отбеляза Тръмп. "Така че, ако искате може да наречете това свобода на словото или не. Той беше уволнен поради липса на талант", заключи американският лидер.

Твърди се, че телевизионната мрежа Ей Би Си е спряла шоуто, след като няколко нейни канала са възразили срещу изказвания, които Кимъл е направил в понеделник и вторник. Говорител на притежаваната от "Дисни" телевизионна мрежа заяви за Би Би Си, че предаването "Джими Кимъл на живо" е спряно за неопределено време. Тръмп коментира случая на днешната обща пресконференция с британския премиер Киър Стармър, с която сложи край на двудневната си визита в Обединеното кралство.

По-рано днес американският президент приветства решението на Ей Би Си да свали Кимъл от ефир. "Поздравления за Ей Би Си, че най-накрая имаше куража да направи това, което трябваше да се направи", написа Тръмп в социалната мрежа "Трут соушъл". "Кимъл има НУЛЕВ талант и по-нисък рейтинг от (Стивън) Колбер, ако това изобщо е възможно", добави президентът републиканец.

Подкрепа за Кимъл

Много популярни личности, сред които Бен Стилър и Джейми Лий Къртис, изразиха в социалните мрежи загриженост и подкрепа за свободата на словото. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм определи спирането на предавания и уволняването на телевизионни водещи като "координирани" и "опасни" ходове.

Актьорската гилдия в САЩ и Американската федерация на телевизионните и радио артисти (Sag-Aftra) публикуваха изявление, в което се казва: "Решението да се спре излъчването на "Джими Кимъл на живо" е вид потискане и отмъщение, което застрашава свободите на всички", предаде БТА.

Бившият президент на САЩ Барак Обама предупреди, че при управлението на Тръмп се наблюдава "кенсъл култура" (cancel culture - феномен, при който хора критикуват даден човек за негови думи или действия, смятани за неприемливи, и призовават за изключване, бойкот или уволнение на въпросния човек - бел. ред.). "След години на оплаквания от кенсъл културата, настоящото правителство я издигна до ново и опасно равнище", написа Обама в социалната мрежа "Екс".

Междувременно демократите в Конгреса осъдиха действията на правителството спрямо критиците на Тръмп и представиха законопроект за допълнителни мерки в защита на свободата на словото, предаде Асошиейтед прес. Малко вероятно е обаче законопроектът да бъде приет в контролирания от Републиканската пария Конгрес, отбелязва АП.