Ердоган държи Путин за три топки: Руски политолог обясни странната връзка между двамата президенти (ВИДЕО)

"Разбирате ли, Ердоган си има своя собствена игра. Те са стари играчи с Путин. Понякога казват, че Путин няма топки. Но във всеки случай поне Ердоган го държи, извинете, за три топки - в Нагорни Карабах, в Сирия и в Либия. Путин е много зависим от Ердоган", обясни Пионтковски (от 09:08 мин на видеото - бел.ред.).

Според политолога, Ердоган неслучайно е накарал Путин да го чака на срещата в Техеран.

"Показателно е, че той накара Путин да чака. Той му показа кой в ​​тяхната двойка е "алфа мъжкарят". Разбира се, че Ердоган! Защото Путин се страхуваше да влезе във война с него в Южен Кавказ, когато Ердоган предостави широкомащабна подкрепа на азербайджанската армия. Азербайджан спечели войната срещу съюзника на Путин - Армения, на която Путин се страхуваше да се притече на помощ. И сега виждаме защо се страхуваше", отбеляза публицистът.

Войната в Украйна показа какво наистина представлява руската армия. И то въпреки факта, че това бойно поле е географски близо до територията на Русия.

"Виждаме каква е руската армия, "втората" армия на света. И то тук, в Украйна, която е географски близо до центровете на Русия, т.е. е най-удобното бойно поле. Можете ли да си представите какво би направил Ердоган с тази" втора" армия в света в Южен Кавказ?", попита риторично Пионтковски.

Той обърна внимание и на т.нар. Пета колона, която продължава активно да работи в полза на интересите на Путин. По този повод Пионтковски не се поколеба да нарече бившия германски канцлер Герхард Шрьодер "дисквалифицирана политическа проститутка", заради факта, че на фона на газовия шантаж на Путин Шрьодер за пореден път замина на посещение в Москва, "за да получи нови инструкции". "Той е станал толкова нагъл, че дори не крие своите визити там", отбеляза Пионтковски.

Gerhard Schröder came to #Moscow for behind-the-scenes talks on energy



The former #German chancellor is very camera shy, but BILD journalists managed to catch him on his way out of the hotel. pic.twitter.com/c64PNPw7bc