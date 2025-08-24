В Германия: Всеки трети се страхува да не загуби работата си заради изкуствения интелект

Една трета от германците се притесняват да не загубят работата си заради развитието на изкуствения интелект, показва проучване, изготвено по поръчка на ДПА, предава германската новинарска агенция.

Проучването, направено от социологическата агенция "ЮГав", отчита, че 34 процента от анкетираните са загрижени за своя трудов статус заради изкуствения интелект, докато 62 процента отговарят, че не са.

В представителното допитване, проведено в средата на август, са участвали 2175 души.

Въпреки, че не се наблюдават значителни разлики между привържениците на различни политически партии в страната, работещите, живеещи в градски райони и тези с ниско ниво на образование са по-склонни да се притесняват, че могат да бъдат заменени от изкуствен интелект в бъдеще.

Две трети от компаниите не очакват промяна

Според проучване, публикувано от германския икономически институт "Ифо" (Ifo) през юни, около 27 процента от компаниите в Германия допускат, че изкуственият интелект ще доведе до загуба на работни места през следващите пет години. Около 5 процента от компаниите предвиждат създаване на допълнителни работни места в резултат на изкуствения интелект, докато две трети не очакват промяна.

Откакто американската компания OpenAI пусна първия си голям езиков модел ChatGPT през ноември 2022 г., разработването на модели изкуствен интелект постигна голям напредък. Вълната на модели изкуствен интелект, които оттогава се разработват от различни компании, се подобриха по отношение на логиката, ефективността, мащабите и едновременната обработка на текст, изображения, аудио, видео и други формати.

В Европа най-вече въпросите, свързани със сигурността и защитата на данните, заемат централна място, отбелязва агенцията.