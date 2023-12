Може ли "тихата дипломация" да прекрати войната в Украйна?

Бившият германски канцлер Ангела Меркел пасва идеално на ролята на преговарящ в Украйна, пише The Hill. Тя притежава дългогодишен опит в общуването с Владимир Путин, а също и има свобода на действие, тъй като не е свързана с настоящата власт.

Книгата на Франклин Фоер „Последният политик” цитира президента Джо Байдън, който описва дипломацията като версия на семейните отношения. Той я нарича „емоционална интелигентност, приложена към хора с понякога не произносими имена“.

Ако Байдън е прав, тогава да се съгласиш да прекратиш конфликта в Украйна е като да си имаш работа с най-неприятния, упорит и самоуверен член на семейството. (В случая конкретно става дума за РФ). Още: Военната помощ за Украйна от САЩ намалява. Може ли Европа да поеме щафетата?

Ролята на дипломацията

Появиха се съобщения, че малка и неофициална група от бивши дипломати и служители по националната сигурност наскоро се срещнали с руски официални лица, включително с външния министър Сергей Лавров. Такива контакти трябва да се развиват чрез включване на влиятелни хора. Това може да са лидери на неправителствени организации, религиозни лидери и водещи бизнесмени.

Има документирани случаи на подобни опити в други конфликти. Наум Голдман, когато беше президент на Световния еврейски конгрес, се опита да договори мирно споразумение с лидери от арабския свят и поиска признаване на Израел от палестинците.

През 1970 г. той също потърси среща с египетския президент, за да обсъдят споразумение с Израел. Израелското правителство му попречи да направи това, но с течение на времето двете страни успяха да намерят пътя към мира, подписвайки през 1979 г. историческо споразумение, което е в сила повече от 44 години.

Дори президентът Роналд Рейгън, в разгара на Студената война, се срещна с активиста срещу разпространението на оръжия д-р Хелън Калдикот по настояване на дъщеря му. Рейгън направи следния запис в дневника си: „Страхувам се, че дъщеря ни е спечелена от онази проклета банда против ядрената енергия“. Историците обаче отдават заслугата на такива частни лица за сключването на договорите за ограничаване и забрана на оръжията, които впоследствие бяха подписани от Съединените щати и Съветския съюз. Още: Прогноза от Полша: Какво ще се случи на фронта в Украйна през 2024 г.?

Такава дипломатическа активност на „резервния маршрут“ е използван доста често между израелци и палестинци и доведе до споразуменията от Осло. Той също така беше използван за установяване на контакти между американски и ирански служители и учени и помогна за полагането на основите за временното споразумение по ядрената програма на Иран, което беше подписано преди 10 години.

Трябва да се отбележи, че в началото на 2022 г., когато боевете в Украйна все още не бяха започнали, Байдън увери, че ще даде на дипломатическите преговори „всеки шанс за успех“. Военните стратези се опитаха да помогнат Украйна да завземе територии с надеждата, че това ще принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. Сега е необходимо да се засилят мироопазващите усилия, като същевременно се насърчават различни подходи. Още: Заплахи, обиди и ругатни: Как Владимир Путин уби руската дипломация?

В такива форуми с частно участие могат да се обсъждат и разработват стратегии за деескалация, както и идеи, които изглеждат осъществими, могат да бъдат обсъдени и с дипломатите.

Има съвсем естествени кандидати за такава роля. Бившият германски канцлер Ангела Меркел е широко призната за най-добрия партньор на Путин в преговорите. Тя има опит в отношенията с руския президент и притежава свобода на действие, тъй като не е пряко свързана с настоящото правителство.

Други опции

Има и други хора, които могат да заемат това място. Мултинационалните корпорации и техните споделени финансови цели насърчават връзки, които обединяват хората отвъд границите.

Покойният американски бизнесмен Арманд Хамър, благодарение на колосалните си търговски интереси, успя да установи множество връзки в Русия. Човекът има противоречиво наследство, но работата му по разрешаването на конфликта в Афганистан през 80-те години е възхитителна. Тогава Хамър заяви: „Аз действам единствено като частен гражданин“. А The New York Times съобщи, че този човек е информирал Държавния департамент за своите контакти, пише The Hill.

Днес Украйна се гордее със своята аерокосмическа индустрия, която се занимава с проектиране, производство и експлоатация на граждански, военни и транспортни самолети, както и с космически технологии. Авиационната индустрия, поради своето естество, изисква многостранни отношения и умения за преговори. Може би такива задкулисни контакти на бизнес ниво ще помогнат за нормализиране на ситуацията и спиране на конфликта? Тази идея заслужава да бъде анализирана. Още: Блинкен: Силата на американската дипломация беше използвана за насърчаване на мира (ВИДЕО)

Това са трудни въпроси. Ще бъде необходимо да се направи нещо за националната гордост на Украйна.

Неуместният възглед на Байдън за външната политика като семейство означава, че понякога, в разгара на яростно противопоставяне между братовчеди, имате нужда от надеждна и доверена леля (или чичо), за да спрете кавгата. Дойде време трети страни да помогнат да се създаде нов свят в Европа.

Автор: Брус Дейтън

Превод: Ганчо Каменарски