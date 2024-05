Най-голямата ни грешка – хората видяха, че на Запад е по-добре: Грузинският Путин (ВИДЕО и СНИМКИ)

В следващите редове ще погледнем към Грузия – армията на Путин нахлу там още през 2008 година, за да сложи ръка върху Абхазия и Южна Осетия. Тези действия бяха показно на политика, завещана от СССР – създаване на сепаратизъм във важни за Кремъл сфери на влияние, с който да може успешно да се прилага марковата стратегия на Римската империя "разделяй и владей" : Окупиран от Москва грузински регион "обмисля" дали да стане част от Русия

Сега политиката на Кремъл отново става агресивна, в първа фаза - чрез политически елит, който изповядва идеологията на Путин. В случая с Грузия - т.нар. закон за чуждестранните агенти, който предизвика серия от огромни протести, а на 11 май в грузинската столица Тбилиси излязоха към половин милион души по неофициални оценки, за да кажат "не": Грузия отново излезе на улицата против закона за чуждите агенти (ВИДЕО)

🇬🇪 World, are you still watching? Tonight might have just been the biggest gathering of Georgians marching in Tbilisi against the russian violations and law infiltrating the Georgian government! Please watch, share, stand with the brave people of Georgia!🇬🇪 #NoToRussianlaw https://t.co/D7P98pOqfM pic.twitter.com/BD9Q3XMWyd — Їne Back Їversen (@IneBackIversen) May 11, 2024

Грузинският Путин

"Едно от най-големите бедствия за нас беше отварянето на границите ни. Сега всеки посещава други държави и вижда колко добре живеят хората там. Това влияние (на по-доброто на Запад) направи грузинците по-отчаяни". Думите са на Бидзина Иванишвили – премиер на Грузия от 25 октомври 2012 г. до 20 ноември 2013 г. Той обаче е много повече от това – олигарх в класическия смисъл на думата и движещата сила зад сега управляващата Грузия партия "Грузинска мечта", която създава през 2011 година.

Кой е Иванишвили? Финландският анализатор със специалност социални медии Пека Калиониеми (работи в Университета на Тампере и има редица специализирани публикации) публикува изключително интересен анализ в Twitter (X), който хвърля светлина върху сянката на Иванишвили. Информацията е като дежа вю – много паралели с Украйна, с България, с Източна Европа.

Иванишвили е роден в Грузия, семейството му е доста бедно. През 1988 година обаче той заминава за Москва и там започва неговата Приказка за стълбата. Под крилото на руския олигарх Виталий Малкин влиза в бизнеса с внос-износ на компютри. Явно успява да създаде и достатъчно контакти с руската държавна администрация, защото през 1996 година вече е част от Групата на седемте (седем влиятелни банкери, застанали зад преизбирането на Борис Елцин за президент на Руската федерация - сред тях са имена като покойния Борис Березовски, който кажи-речи пръв разбра огромната грешка с Путин и плати с живота си при опитите си да го свали от власт, Михаил Ходорковски, Михаил Фридман). Иванишвили финансира генерал Александър Лебед като кандидат за президент, с което гласовете на руските комунисти се разбиват между двама кандидати и лидерът им Генадий Зюганов в крайна сметка губи от Елцин. Лебед пък става губернатор на Красноярск и, разбира се, Иванишвили печели много от това за бизнеса си:

Колко точно печели Иванишвили? Той взема огромен дял в "Газпром", но през 2011 година, точно преди да влезе в грузинската политика, заявява, че го е продал при 100% печалба. През 2018 година бившият грузински президент Михаил Саакашвили обвини Иванишвили, че все още държи ключова част от "Газпром".

В днешни дни Саакашвили е в затвора, докато Иванишвили е на върха на вълната – напомняме, че Саакашвили беше двигател Грузия да влезе в НАТО, не послуша САЩ по времето на първия мандат на Барак Обама да не отвръща на провокациите на Путин за Абхазия и Южна Осетия, което му струва война, макар и от няколко дни. Докато е президент, Саакашвили се сблъсква все по-силно с обвинения в корупция, има сериозни протести срещу управлението му, като след края му следва обвинение, че е превишил правомощията си като президент и е издадена заповед да бъде арестуван. Спасява се, защото е се намира в Европа, впоследствие акостира в Украйна и става губернатор на Одеса през 2015 година, като е подкрепен от тогавашния украински президент Петро Поршенко и гради имидж на горещ привърженик на Майдана и враг на Путин. Две години по-късно обаче Саакашвили е лишен от украинско гражданство от Порошенко и се оказва без каквото и да е гражданство заради проблемите си в Грузия, като в крайна сметка се връща именно в Грузия, но нелегално и оттогава е зад решетките с много влошено здраве, след като прави и гладна стачка, а пред грузинския съд са дадени експертни показания, че е бил тровен. През 2021 година е осъден на 6 години затвор за злоупотреба с власт и организиране на побой с тежки телесни повреди срещу депутата Валери Гелашвили още докато е президент на Грузия. Преди да се върне в Грузия, през 2017 година Саакашвили дори е временно задържан в Украйна по обвинение, че опитал преврат с помощта на Виктор Янукович т.е. една от основните причини изобщо да има Майдан, но Володимир Зеленски му връща украинското гражданство, а през 2023-та година грузинските специални служби обвиняват Саакашвили, че е организирал преврат с помощта на Украйна: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

През 2011 година Иванишвили влиза в политиката, след като години наред преди това гради имидж на филантроп. Основното му послание – Саакашвили иска да е диктатор, а аз ще вкарам Грузия в НАТО и ЕС, но ще запазя добрите връзки с Русия.

Аурата на Иванишвили на филантроп най-добре демонстрира обещанието му да инвестира 1 000 000 000 долара в грузинското селско стопанство т.е. да даде по 5 000 000 долара на всяко грузинско село. Неговото собствено семейство е от село. Посланието му се предава и захаросва от известната в Грузия актриса от съветско време Софико Чиаурели:

Ivanishvili and his team made promises that now seem outlandish, such as investing $1 billion in agriculture, and each of Georgia’s 6,000+ villages getting 5 million USD. The latter promise was promoted by former Soviet actress, Sopiko Chiaureli.



9/25 pic.twitter.com/BtINmonT1e — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) May 9, 2024

Колко е спазил обещанията си Иванишвили можем да съдим и от "двореца му от елмаз и стъкло", и как всички по-близки около него окупират водещи позиции в държавата, когато той докопва властта – дори зъболекарят му Екатерина Тикарадзе успява да стане здравен министър:

И още до болка познато в историите за такива "месии" – синът му Бера е изобличен публично с телефонен запис как нарежда на специализираната грузинска прокуратура "да респектира" тийнейджъри, които го обиждали заради напъните му да е рапър, а през 2022 година друг телефонен запис показва как Иванишвили говори с руския олигарх Владимир Евтушенков, за да му помага да се спази от западните санкции, наложени заради подпалената от Путин война в Украйна:

Законът за чуждестранните агенти

За да стигнем до днешно време - "Грузинска мечта" за втори път прокарва закон за чуждестранните агенти, след като през 2023 година огромни бурни протести го спряха след първо четене. Основата на закона - организациите, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "организация, защитаваща интересите на чужда сила", под заплаха от глоби. Законът е считан за типично руски модел - с такъв закон в момента Путинова Русия заглуши и елиминира всеки критичен спрямо режима на Путин глас. И логично, в Грузия протестите пак са огромни: Последиците от "руския закон" в Грузия: Жестоки боеве пред парламента (ВИДЕО)

За разлика от 2023 година обаче, когато "Грузинска мечта" се спря с инициативата след първо четене, сега предстои трето – започва на 13 май. Междувременно репресиите срещу протестиращите в страната стават все по-жестоки – независимо дали политически опоненти, или обикновени хора. Докъде ще стигне Грузия? Нещата засега отиват към черно бъдеще и то след като перспективата за влизане в ЕС беше светла, но заради случващото се в Европейския парламент е внесено предложение процесът да бъде спрян: Избити от полицията зъби на опозиционен лидер, меле в парламента: В Грузия напрежението расте (ВИДЕО и СНИМКИ)

Horrible events are unfolding in Tbilisi right now:



The police are brutally cracking down protesters pic.twitter.com/7PIWSVOozH — Giorgi Revishvili (@revishvilig) May 9, 2024

Силен сигнал за наближаващото лошо бъдеще - наред със закона за чуждестранните агенти върви приемането на още един, а именно: закон за ошфорките, който ще позволи на Иванишвили да си прехвърли капиталите зад граница обратно в Грузия без никакво данъчно бреме. Защо - по-сигурна мярка да опази богатството си от бъдещи западни санкции може би? И междувременно самият Иванившили влиза все повече в реториката на Путин - за "лошия Запад", който "пали войни" и "изоставя традиционните ценности" ...

