Руското оръжие, от което Киев страда: Украински войник разказва (ВИДЕО)

Офицер от въздушното разузнаване от 58-ма отделна бригада на украинските въоръжени сили каза за Kyiv Post, че Русия активно използва този тип безпилотни летателни апарати за пряко наблюдение (FPV) в посока Угледар близо до Донецк в Източна Украйна.

„Те докараха дронове за нощно виждане в нашето направление и ги използват активно. Обхватът на полета беше увеличен, сега страдаме много от това“, сподели той. Още: Киев унищожил 40 от 45 безпилотни самолета, изстреляни от Русия за нощ

Дроновете са оборудвани както със светлочувствителни камери, които „виждат“ на тъмно дори при минимално осветление, така и с още по-опасните термовизионни камери. Тези видове дронове създават нови проблеми за украинските въоръжени сили, тъй те като често придвижват персонал и оборудване по тъмно, за да ги предпазят от вражески атаки.

По-рано беше съобщено, че Русия е оборудвала някои от своите безпилотни самолети с термовизионни камери, съобщава Forbes.

Въпреки че резолюцията на тези камери е по-ниска от стандартните, те имат потенциала да пренапишат правилата на играта на бойното поле и да дадат предимство на руската армия. Още: Руски дрон в атака, докато ООН раздава хуманитарна помощ в Украйна (ВИДЕО)

„Украинските производители имат всички тези технологии и могат да произвеждат FPV дронове с термовизионни камери, но основният проблем е цената“, каза пред Forbes представител на доброволческата група Escadrone, най-големият производител на този вид дронове. Още: Украйна с оценка колко дронове "Шахед" вече прави Русия

„Ако обикновен FPV дрон струва 500 долара, то същият с термовизионна камера ще струва 2500 долара“, добави той.

Миналата седмица украинското министерство на отбраната публикува видео в X (бивш Twitter), в което се твърди, че 59-та мотострелкова бригада на украинските въоръжени сили е ударила две руски бойни машини на пехотата с помощта на дронове за нощно виждане, пише Business Insider „Две руски бойни машини на пехотата решиха, че е безопасно да карат през нощта. Но окупаторите фатално се заблудиха“, допълват от военното ведомство.

Our night-vision drones prevail over darkness.

Two russian IFVs decided that it was safe to move at night. However, the occupiers were fatally mistaken.



📹: 59th Motorized Brigade pic.twitter.com/yAKx5RnJsj