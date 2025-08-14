Войната в Украйна:

14 август 2025, 12:47 часа 308 прочитания 0 коментара
Дрегерът превъртя: Много пиян мъж не видя мантинелата

Много пиян мъж предизвика пътен инцидент на главната алея в Слънчев бряг, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Случаят е от днес малко след полунощ. Лек автомобил с украинска регистрация, управляван от украински гражданин, движейки се по главната алея в посока Несебър, навлиза в разделителния остров и се удря в разделителната мантинела, се казва още в полицейския доклад.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел - 2,23 промила. Водачът отказал да даде кръвна проба за изследване.

Задържан е за срок до 24 часа, а автомобила е иззет. По случая е образувано бързо производство. ОЩЕ: Автобусът криволичел: Шофьори извършиха граждански арест на много пиян шофьор

През 2024 година по данни на МВР - регистрираните случаи на управление на МПС след употреба на алкохол са 4163 срещу 4518 за 2023 г. Разкриваемостта е 89,8% или с 4,8 пункта по-ниска спрямо 2023 г. (94,6%).

При управлението на МПС след употреба на наркотични вещества се констатира намаление с 0,9%, като разкриваемостта намалява с 10 пункта.

Последният случай е преди дни, когато пиян тийнейджър зад волана се впусна в гонка с две тапрулни полицейски коли и в крайна сметка бе засечен и заловен в Пловдив. ОЩЕ: Пиян тийнейджър на волана разиграва две патрулки

Преди това двама шофьори извършиха граждански арест на много пиян шофьор на автобус. Първоначално двамата водачи забелязали как автобус с украинска регистрация криволичи по пътя, но чашата преляла, когато шфоьорът се опитал да направи обратен завой на главен път Бургас - Варна.

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
