"Отнемането на президентски правомощия застрашават демокрацията": Атанасов припомни Пеевски и ДАНС

14 август 2025, 12:27 часа 286 прочитания 0 коментара
Лидерът на "Демократи за силна България" (ДСБ) Атанас Атанасов остро разкритикува заявените от премиера Росен Желязков намерения за законодателни промени, с които да се отнемат правомощията на президента при назначаването на главния секретар на МВР и председателя на ДАНС. Според Атанасов подобна стъпка нарушава принципа на политически неутралитет на висшите органи на държавната власт и застрашава демократичното управление на системата за национална сигурност.

Опасност от концентрация на репресивна власт

Атанасов предупреди, че прехвърлянето на тези ключови кадрови решения изцяло в ръцете на управляващото мнозинство ще доведе до опасна концентрация на репресивна власт. По думите му историята ясно показва, че подобни действия имат тежки политически и институционални последици. Той припомни прецедента от 2013 г., когато мнозинството промени Закона за ДАНС и така отвори пътя за избора на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски за председател на агенцията. Още: Желязков обвини президента, че бави назначението на нов председател на ДАНС

Атанасов посочи и аналогичния случай от 2014 г., когато бе премахнат президентският указ при назначаването на главен секретар на МВР – ход, който според него също е ограничил институционалния баланс.

Предложение за прозрачен избор

За да се избегнат политически зависимости, лидерът на ДСБ предлага Министерският съвет да номинира няколко кандидати за постовете главен секретар на МВР и председател на ДАНС. Те да бъдат публично изслушани в ресорните парламентарни комисии – по вътрешен ред и сигурност и за контрол над службите за сигурност. Още: "12 години след протестите #ДАНСwithme Пеевски успя да стане шеф на ДАНС"

Кандидатите трябва да представят своите концепции за развитието на съответната служба, като бъдат оценявани по професионален и управленски опит, квалификация, интегритет и независимост.

Според Атанасов включването на Народното събрание в процедурата ще гарантира публичност и прозрачност на процеса, както и ще ограничи възможността за назначаване на политически зависими и пристрастни кандидати. Той подчерта, че запазването на институционалния баланс е ключово за ефективното и демократично функциониране на националната система за сигурност.

