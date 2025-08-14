Фенове на Черно море избухнаха срещу Спартак Варна! Изразиха готовност за протест

От Националния фен клуб на Черно море излязоха с позиция срещу действия на Спартак Варна преди местното дерби от петия кръг на Първа лига. Запалянковците не са доволни от намеренията на "соколите" да искат финансова помощ от Община Варна, като ги наричат "по-малкия отбор в града". В отговор на заканите на Спартак за протест, привържениците на "моряците" също изразиха готовност да излязат и да защитят интереса на любимия клуб.

НФК Черно море: По-малкият отбор в града ще проси пари от Община Варна

„Чува се, че по-малкият отбор в града ще проси пари от Община Варна за издръжка. Това е недопустимо! Да се дават средства на хора, които се правят на безпомощни, но пак показват, че омразата и завистта им към ЧЕРНО МОРЕ е по-голяма от любовта към собствения им клуб, е подигравка! Явно страхът от ново унижение на собствения им стадион е огромен", пишат от НФК Черно море. Те негодуват от малкия според тях брой билети, които получават за варненското дерби.

"До ОБЩИНА ВАРНА: Ние, по-голямата публика в града, заявяваме – ако се отпускат средства, то е редно те да се разпределят поравно или изобщо да не се допуска такава несправедливост! Чуваме заканите им за протест и казваме: Феновете на ЧЕРНО МОРЕ също сме готови да излезем и да защитим интереса на клуба и честта на Варна!

До „смелчаците“: Страх от вас никога не е имало, освен в болните ви фантазии и градски легенди. Казали сме къде ще сме – заповядайте на входа за гости,… макар че гостите в града сте вие!", завършват "моряците".

