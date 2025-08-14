Горят около 900 дка сухи треви в село Карлуково

Служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Луковит са реагирали на сигнал за запалени сухи треви в местността Стублата в село Карлуково, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч. Пожарът е локализиран на площ около 900 дка. Екип е останал на място през цялата нощ. За БТА от полицията уточниха, че и в момента пожарникари и горски обхождат мястото.

В РСБПЗН – Ябланица вчера са получени два сигнала за пламъци в село Малък извор. Изгорели са общо близо 130 дка сухи треви и храсти.

БТА припомня, че в землището на Угърчин изгоряха низово 250 дка широколистна гора и 50 дка иглолистна, както и 50 дка сухи треви и храсти.

В гасенето участваха пет екипа на пожарната, много доброволци и земеделски производители с техника.