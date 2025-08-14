Безводието в Плевен: Регионалният министър каза кога най-рано може да започнат действия

От септември може да започне подмяната на водопроводната мрежа в Плевен в най-критичните участъци. Новината обяви регионалният министър Иван Иванов пред журналисти след свиканата от него среща в министерството с кметовете и областните управители на Плевен и Ловеч, както и с ръководството на ВиК холдинга във връзка с проблемите с липсата на вода и ВиК инфраструктурата в Плевен, предаде БТА. В рамките на две седмици "ВиК - Плевен" и общинската администрация ще идентифицират най-критичните обекти, които в средата на септември да започнат физически да бъдат подменяни, за да спрат загубите на вода.

Министър Иванов каза още, че е постигнато съгласие за промени в проектите на Плевен, за да може още от есента на най-критичните точки в града, заедно с "ВиК - Плевен", да започне подмяната на водопроводите, за да спрат загубите, които основно пречат на нормалното подаване на вода в града. При намален дебит по водопровода "Черни Осъм" и ниски загуби по магистралния водопровод, имаме 80 процента загуби в града, посочи министърът.

Мерките на местната власт

Кметът на Плевен Валентин Христов съобщи пред журналисти, че общината отново ще преразгледа своите проекти, които е подала към МРРБ, за да може да включи подмяна на ВиК мрежата. По думите му това е основен проблем за града, допълни той.

Христов информира, че от другата седмица започват сондажи за нови водоизточници за града и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък.

Язовир "Черни Осъм"

Припомняме, че в края на август 2024 година служебното правителство размрази проекта за язовир "Черни Осъм", за да се реши 30-годишният режим на водата в Плевен и Ловеч.

През юли настоящият министър Иван Иванов обяви, че тази година ще се възложат прединвестиционните проучвания за изграждане на язовир „Черни Осъм“. ОЩЕ: Правителството размразява проекта за язовир "Черни осъм"