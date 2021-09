Талибаните разпръснаха женски протест в Кабул със сила

Група от шест жени се събра пред гимназия в източен Кабул с искане да се реализира правото на момичетата да се върнат в средното училище, след като твърдолинейното ислямистко управление на страната ги изключи от часовете по-рано този месец.

These women are braver than the word brave… salaam to their courage… Mr.Imran Khan and the likes may have succumbed to the terror of Taliban but these brave hearts wouldn’t #StandWithAfghanWomen pic.twitter.com/dWQhJhp246